Miki Núñez encendrà el Nadal a illa Carlemany amb un concert especial

El centre comercial illa Carlemany, que enguany celebra quinze anys, donarà la benvinguda a Nadal el dimecres 27 de novembre, a les 20.00 hores, amb la tradicional encesa de l’enllumenat de Nadal que anirà a càrrec del cantant Miki Núñez.



Com l’any passat, l’acte constarà d’un concert i inclourà el compte enrere previ a l’encesa. Miki Núñez i la seva banda, coneguts dels escenaris andorrans, oferiran els seus èxits més coneguts durant gairebé una hora d’actuació. A més, el cantant i presentador de televisió, conduirà també el tradicional compte enrere, acompanyat de tots els assistents: serà, sens dubte, el moment àlgid de la festa.



Aquest any, en dimecres.

Aquest any, l’agenda de l’artista convidat fa avançar un dia l’encesa de l’enllumenat de Nadal a illa Carlemany. El centre comercial ofereix cada any la tradicional festa en dijous, però l’enregistrament del programa que condueix Miki Núñez a la cadena de televisió catalana TV3, 'Zenit', ha propiciat aquest canvi de dia.



Un viatge molt especial, l’atracció d’aquest Nadal a illa Carlemany.

Amb l’encesa oficial de l’enllumenat, la decoració de Nadal del centre ja lluirà fins a Reis. Com cada any, l’arbre gegant presidirà la planta baixa. Al seu contorn s’instal·larà una màgica atracció que convidarà, a petits i grans, a fer un viatge molt especial. Aquesta atracció, però, no es muntarà fins passada l’encesa, assegurant així més espai per al públic assistent a l’esdeveniment del dimecres.



L’atracció funcionarà durant tot el mes de desembre i la primera setmana de gener, en un ampli horari i calendari.