Detingut un turista amb cocaïna líquida a la capital

Finalment, un home de 54 anys va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per conduir amb el permís suspès.

Durant el cap de setmana, la Policia també va arrestar set conductors, tres per donar positiu en drogues i quatre per taxes d’alcoholèmia que oscil·laven entre 1,18 i 2,11 g/l. Un dels conductors, que va donar positiu amb 1,18 g/l, va col·lidir amb un vehicle comunal a Escaldes-Engordany després d’ignorar els senyals. Un altre, amb una taxa de 2,06 g/l, va ser detingut després de causar un accident a la carretera d’Erts.

