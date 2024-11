L'índex de vendes de les grans superfícies comercials creix un 1,4% al setembre

L'índex de vendes de les grans superfícies comercials ha experimentat una variació positiva de l'1,4%, a preus corrents, durant el mes de setembre respecte del mateix termini de l'any anterior. En funció del tipus de producte, tal com publica aquest dilluns el departament d'Estadística, l'índex dels productes alimentaris s'incrementa un 2,4%, mentre que la venda de la resta de productes (no alimentaris) decreix un 0,5% en comparació amb el mateix període de l'any anterior.



Pel que fa a les variacions intermensuals, l'índex general corresponent el setembre experimenta una variació negativa del 25,1%, tenint en compte que es tracta de les dades originals i que no descompten factors estacionals ni els efectes de calendari.



Pel que fa a l'índex de vendes a preus constants (descomptant l'efecte dels preus), durant el mes de setembre cau un 0,9%. En relació amb l'índex de la categoria d'alimentació, mostra una variació positiva del 0,1%, i l'índex relatiu a la categoria corresponent a la resta de productes disminueix un 2,8% en comparació al mateix període de l'any anterior.



Finalment, l'índex d'ocupació durant el mes de setembre creix un 1,8% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, i disminueix un 2,7% respecte de l'enregistrat a l'agost d'enguany. En aquest sentit, un 61,9% del personal ocupat són dones i més del 89% treballen a jornada completa.