El Dodge Fargo de 1945 estarà recorrent els carrers del Principat en un any

L'autocar més antic del Principat d'Andorra, el Dodge Fargo de 1945, es troba ja restaurat en un 75%. Un desig fet realitat pe part de l'expresident de l'associació Velles Cases Andorranes, Claude Benet, i qui avui ha traslladat el president de l'entitat, Robert Lizarte, en el marc dels quaranta anys que compleixen els cuidadors del patrimoni antic del país. "La nostra missió era recuperar un bé que és part de la nostra història, ja que es tracta de l'autobús més vell que transportava viatgers i que s'ha pogut conservar fins avui dia, trobat a Sant Julià de Lòria", ha comentat Lizarte aquest matí després de l'addenda als convenis entre el ministeri de Cultura i la parròquia d'Escaldes-Engordany, qui acull i manté el seu aparcament, i per continuar així els treballs de recuperació.

Al marge d'haver destacat la seva importància de preservació, el president de Velles Cases ha posat en relleu que els terminis en què es mouen i segons al que ja tenen restaurat, preveuen que de cara a la tardor de 2025; és a dir, en un any, el Fargo estigui completament operatiu per a dur a terme viatges de distàncies curtes i algun recorregut més ampli pel país. Així, Lizarte ha especificat que "falta enllestir la part de xapa i la pintura, així com el motor del vehicle que és la zona més complicada; tanmateix, comptem amb un mecànic artesà que sap com tractar-lo i posar-lo en funcionament", ha detallat, tot afirmant que "amb paciència s'aconseguirà l'objectiu".

Sobre els tràmits d'ampliació, s'ha concretat que cada institució, Govern, Comú d'Escaldes-Engordany i Velles Cases, aportin 20.000 euros (sent 40.000 en total) per a la consegüent restauració; amb la finalitat d'enllestir la part estètica de l'autocar, la qual comporta, com ha recordat Lizarte, els treballs de pintura i de fabricació i col·locació dels vidres, marcs i seients, els quals no es troben tots adequats. Sobre això, la titular de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha afegit que "amb aquesta última aportació el vehicle estarà llest per exposar-se", i que amb els treballs de rehabiliació pertinents, es clourà la restauració "d'una icona del país". A més, Bonell ha realçat la importància de preservar el patrimoni andorrà ja que aquest transport "conté les històries de molta gent".