Gili anuncia l'enviament imminent de l'estudi de càrrega i destaca la importància del POUP

Fa qüestió de 10 dies el ministre portaveu de Govern i titular de la cartera de Medi Ambient, Guillem Casal, feia entreveure el seu malestar per no comptar encara amb els estudis de càrrega màxima de la parròquia que dirigeix la cònsol Rosa Gili, recordant que en aquests moments, a excepció d'aquest territori, els altres sis ho han dut a terme. En resposta a aquesta causa, aquest matí la mandatària escaldenca ha aclarit als mitjans després d'efectuar l'addenda als convenis de restauració del Dodge Fargo amb el ministeri de Cultura que "en els pròxims dies es farà arribar i que esperen que no es demori més". No obstant això, Gili ha estipulat que "això no és el més important, que és només la foto puntual de la parròquia, però que el que realment importa és veure com clou el Pla d'Urbanisme".

A la sol·licitud de Casal que les corporacions "treballin plegades per concretar amb antelació l'estat dels seus territoris", Gili ha destacat que esperen que els estudis de càrrega es trametin aquesta setmana i que "s'estan treballant conjuntament de forma que es puguin fer arribar a l'Executiu imminentment", ha precisat. A més, ha posat sobre la taula que tothom coneix els matisos en els quals es troben al límit, com la xarxa automobilística, la qual té la seva mobilitat "bloquejada i saturada". La cònsol major tampoc ha volgut atribuir aquesta problemàtica com el motiu principal pel qual no s'hagin enviat els estudis de càrrega, sinó que concreta que és "una suma de factors" i que el que els interessa de veritat és "com queda la fase final de la revisió del POUP". Tot i això, la mandatària comunal no ha aclarit la data exacta.