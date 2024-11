Carolina Poussier lidera la primera candidatura femenina a la FAC.

La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) afronta un nou capítol amb la presentació de la candidatura liderada per Carolina Poussier, primera dona que assumeix la responsabilitat de liderar l'entitat. Aquesta candidatura, que compta amb el suport de professionals reconeguts com Joan Turne, Xavi Mora, Òscar Cabanas, Berta Bassols i Aida Moscoso, ha desvetllat un ambiciós pla estratègic per al període 2024-2028. L’objectiu principal d'aquest nou pla és la reactivació de la base del ciclisme andorrà, amb un enfocament clar en la professionalització de la federació i una millora substancial en la comunicació i la transparència amb els clubs, els atletes i altres agents del sector.

Un dels pilars fonamentals del pla estratègic és el reforç de la base del ciclisme. La candidatura proposa una col·laboració estreta amb clubs i entitats privades per augmentar la participació dels més joves en diverses disciplines ciclistes. A través d’esdeveniments, competicions i clínics, es pretén despertar l'interès per l'esport i ampliar la base de practicants, amb l'objectiu de crear una cantera sòlida que garanteixi el futur de l’esport a Andorra. "El nostre objectiu és construir una base sòlida per al ciclisme a Andorra, centrant-nos en els joves i oferint-los les eines per créixer dins de l'esport", ha declarat la candidatura.

El pla també inclou la professionalització de la federació, destacant la importància del seguiment personalitzat dels esportistes, així com el suport en àrees clau com la psicologia esportiva i la nutrició. A més, es preveu la creació de concentracions precompetició per preparar els atletes per a esdeveniments internacionals i millorar la seva competitivitat. "Volem garantir que els nostres atletes tinguin tot el suport necessari per afrontar els seus reptes en el més alt nivell", han afegit des de l’entitat.

Un altre dels punts destacats és la millora de la transparència en la gestió i la comunicació de la federació. S'implementarà una estratègia de comunicació més activa, amb un augment de la presència a xarxes socials i mitjans de comunicació, així com la captació de nous esponsors per augmentar els recursos disponibles per als atletes. "La transparència és clau per a nosaltres, i volem que tots els agents del ciclisme andorrà estiguin al corrent de les nostres decisions i iniciatives", ha indicat la candidatura.

Una de les primeres accions de la candidatura, en cas d'ésser escollida, serà reunir-se amb els corredors actuals i futures incorporacions per escoltar les seves inquietuds i recollir les seves aportacions, amb la finalitat d'integrar la seva veu en la presa de decisions. "És fonamental escoltar els nostres atletes i clubs, perquè són ells qui millor coneixen les necessitats del dia a dia", han conclòs des de la federació. Aquesta voluntat de col·laboració és un dels pilars de la proposta, amb la qual la nova junta busca crear un espai inclusiu i participatiu per a tots els agents del ciclisme andorrà.

Carolina Poussier, candidata a presidenta de la FAC, ha expressat el seu compromís amb el projecte: "Aquest pla estratègic és una aposta clara per potenciar el ciclisme a Andorra des de la base i la igualtat, oferint un suport integral als nostres atletes i promovent una comunicació oberta i constant amb tots els agents implicats", tot indicant que "creiem fermament que la transparència i la col·laboració seran claus per aconseguir els nostres objectius". L’equip que acompanya Carolina Poussier està format per figures de gran prestigi en l’àmbit esportiu i institucional com Joan Turne, ex corredor d’elit i actual gestor d’esdeveniments internacionals; Xavi Mora, representant del món local; Òscar Cabanas, ciclista en actiu de la FAC; Berta Bassols, psicòloga esportiva, i Aida Moscoso, experta en gestió de recursos humans.