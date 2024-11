El Col·legi d’Arquitectes denuncia irregularitats en les corporacions comunals

El Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) ha emès un comunicat per aclarir les declaracions fetes recentment pels cònsols portaveus en relació amb l’article 16 de les Normes Deontològiques, després de les confusions generades sobre la seva aplicació. Segons el COAA, aquestes normes no impedeixen als arquitectes col·legiats participar en la redacció o revisió dels Plans d’Ordenació Urbana Parroquial (POUP), tal com s’havia interpretat en algunes administracions comunals.

"L’article 16 de les Normes Deontològiques estableix que els arquitectes col·legiats que redactin o revisin un POUP poden continuar amb la seva activitat professional habitual, però amb la condició que no s’incrementi irregularment la superfície visada en els tres anys posteriors a l’aprovació del planejament", afirma el COAA, tot indicant que "aquest article no prohibeix als arquitectes realitzar projectes dins la mateixa parròquia on es fa la revisió".

El COAA va confirmar aquest darrer dijous, en una Assemblea Extraordinària, que aquesta interpretació era incorrecta i va ratificar per unanimitat que no hi ha cap obstacle per a la participació dels arquitectes en la revisió dels POUP. "Des de l’aplicació de les condicions establertes, diversos arquitectes han estat implicats en la revisió d’aquests plans, com es va veure en la convocatòria d’aquest estiu, en la qual van participar almenys sis professionals del col·legi," va afegir l’entitat.

D’altra banda, el COAA ha mostrat la seva preocupació pel fet que algunes administracions comunals hagin arribat a conclusions errònies sobre l’aplicació de l’article 16. "La problemàtica real rau en la manca de convocatòries públiques per a la redacció i revisió dels POUP, una pràctica que infringeix la Llei de contractació pública", ha declarat el COAA. Aquesta manca de transparència en els processos de selecció reflecteix, segons l’entitat, "la poca voluntat dels comuns d’ajustar-se a les normatives vigents."

A més, el comunicat denuncia que quatre de les corporacions comunals han contractat directament arquitectes no residents i sense autorització per exercir al país, una pràctica que el COAA considera una violació greu de la Llei 40/2022 de Professions Titulades. "Aquesta actuació posa en qüestió el compliment de les garanties legals i professionals establertes per la normativa andorrana," ha subratllat l'entitat.