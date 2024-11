Costa valora positivament l'empat i la mentalitat mostrada pels jugadors

Després d'un empat amb sabor a poc al camp del Gimnàstic de Tarragona (1-1), l'FC Andorra es queda com a quart classificat al seu grup amb 21 punts i empatat així amb el filial de la Reial Societat, qui el supera una posició per una major diferència de gols (18 envers 11). Sobre això, l'entrenador del conjunt pirenaic, Ferran Costa, ha assegurat en declaracions posteriors al duel de diumenge que fins al moment del gol local, l'equip estava dominant el joc i que "amb una mica més d'encert haguessin culminat encara més accions". A més, s'ha fet responsable del gol del Nástic destacant que ha sigut conseqüència "del nostre estil i la nostra identitat", que tot i creure en ella, es pot encaixar així un gol. Tot i això, el tècnic ha valorat positivament la personalitat mostrada pels seus jugadors en un dels terrenys més complicats de la categoria.

No obstant del risc que comporta un estil ofensiu, Costa ha remarcat que gràcies a aquest vessant els hi ha permès jugar amb fluïdesa "per progressar molt en el joc i arribar a tres quarts de camp amb claredat i perill". Altrament, l'entrenador ha realçat la gran segona part del seu conjunt afegint que "han mostrat personalitat, molta autoritat amb la pilota i jugant clarament per buscar la victòria en un partit notable", ha qualificat, desprenent al mateix temps que a banda dels dos xuts estavellats al pal, "havíem fet prou mèrits per emportar-se els tres punts".

No ha sigut així, però el combinat andorrà es va mostrar confiat i el partit excels de Josep Cerdà ho corrobora. Preguntat sobre l'actuació del davanter, Costa ha assenyalat que "a ningú se li queda petita la Primera RFEF perquè l'FC Andorra és a on està i que són un grup modest que juguen davant grans jugadors i entrenadors", però que la feina de Cerdà "ha sigut molt bona" per haver aportat tant en atac i agraeix la seva mentalitat i esforç, com també la de la resta del grup.

Sobre la dinàmica de l'equip després de dos mesos de competició, el tècnic creu que la línia que ha seguit el seu conjunt és ascendent i que lapersonalitat i el caràcter han estat presentats des de la primera jornada. També ha valorat com a aspecte positiu, i a tall de balanç, la iniciativa de possessió que porten sempre els tricolor sigui quin sigui el rival i la defensa adelantada tan "enèrgica" que caracteritza al seu combinat, la qual creu que "hauran de continuar millorant per créixer en totes les facetes". De cara al duel de diumenge contra Unionistes de Salamanca, Costa opina que com cada partit que es juga a casa, "s'ha d'anar a guanyar i més gràcies al nostre ambient", però que ara és moment de descansar després d'un partit exigent i de preparar la setmana.