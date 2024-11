L'Ossa d'Ordino estrena nova indumentària per dignificar el personatge

El tradicional ball de l'Ossa d'Ordino, una de les festes més emblemàtiques de la parròquia ordinenca, estrenarà una nova indumentària el pròxim 8 de desembre a les 12.00 hores a la plaça de Prat de Call. Aquest canvi, acordat per la corporació comunal i l'Associació de Cultura Popular, té com a objectiu donar un aspecte més realista i digne al personatge que protagonitza el ball, a la vegada que preserva la seva essència festiva i cultural. D'aquesta manera, la nova disfressa, confeccionada pel dissenyador Pau Fernández al taller Època Barcelona, presenta un pèl de color marró, simulant l'os bru del Pirineu, el qual cobreix tot el cos del portador, incloent-hi mans i peus.

"Ara s'assembla molt més a una ossa realment, amb urpes a les mans i als peus, i una màscara integrada al vestit que crea una imatge més impressionant", ha explicat la secretària de l'associació, Eva de la Pena. Fins ara, el ball es feia amb dues pells d'os i una màscara, però amb la declaració de la dansa com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco, es va considerar important modernitzar el vestuari per mantenir el caràcter tradicional, però amb un toc de dignitat i realisme. "Vam voler donar-li cos d'ossa, i aquesta nova indumentària ho aconsegueix perfectament", ha afirmat la consellera de Comunicació i Participació Ciutadana del Comú d'Ordino, Meritxell Rabadà.

Una de les característiques més destacades del nou vestuari és que es pot adaptar a qualsevol talla, atès que els actors de l'ossa poden variar cada any. Així, s'ha creat una peça escènica que es pot personalitzar per garantir que cada portador se senti còmode i impliqui amb el personatge de manera autèntica. Aquesta, però, no serà l'única novetat d'aquesta edició del ball. Per primera vegada, els més petits de la parròquia participaran activament en el desenvolupament dels diàlegs de la farsa burlesca que acompanya la dansa. A través d'un grup de treball, els nens i nenes han aportat les seves vivències i idees, enriquint així la representació: "És una forma de connectar amb els més joves i transmetre'ls aquesta tradició tan nostra", ha comentat de la Pena.

L'edició d'enguany del ball de l'ossa es dividirà en dues parts: la primera serà protagonitzada per infants de 7 a 15 anys, amb el títol 'Despertar de l'osseta', i la segona part estarà dedicada als adults, amb diàlegs més actuals que abordaran temes contemporanis i sota el títol 'L'última ossa d'Ordino'. Aquest format innovador vol no només mantenir viu el llegat cultural, sinó també adaptar-lo a les noves generacions, creant un espai de participació i reflexió en comunitat.

Per la seva banda, Rabadà ha assenyalat la importància de recolzar les associacions culturals i la seva activitat, ja que “són indispensables per a la preservació de les tradicions, així com per al futur de la nostra identitat i convivència”. Així mateix, ha indicat que “la representació de l’ossa és més vivia que mai gràcies a la implicació de les associacions” i ha recordat que el 2022 es va aconseguir que l’obra formés part de la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. Per acabar, la consellera comunal ha destacat que “l'Ossa d’Ordino és una festa del poble i que es fa en comunitat”, motiu pel qual és important entendre que “més enllà dels portadors de la festa, l’obra és un patrimoni de tots els ordinencs”.