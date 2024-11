L'ONU reconeix Andorra per presentar el primer informe de transparència climàtica

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha iniciat aquest dilluns la seva agenda de treball a la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides (COP29), que se celebra aquesta setmana a Bakú, la capital de l'Azerbaidjan. La COP29 reuneix els països de tot el món amb l'objectiu d'arribar a acords per complir els objectius climàtics globals establerts a l'acord de París i en el conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic (UNFCCC).

Durant aquesta primera jornada, Forné ha participat a la taula ministerial ‘Global Climate Transparency’, organitzada pels governs del Japó, els Estats Units, Sud-àfrica, Itàlia i Kazakhstan. En el marc d’aquesta reunió, Andorra ha rebut un certificat de reconeixement, lliurat pel president de la COP29, Mukhtar Babayev, com a primer país a presentar a l'ONU el seu informe bianual de transparència (BTR). Aquest informe, entregat per Andorra a l’octubre de 2023, recull informació sobre les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) nacionals, els objectius de reducció i les mesures que el país ha implementat per combatre el canvi climàtic. Aquest lliurament es va realitzar més d'un any abans de la data límit establerta, que acaba a finals d’aquest any.

Forné ha destacat que la rebuda del certificat per part de l'ONU i la UNFCCC representa un reconeixement internacional a l'esforç d'Andorra en matèria d'acció climàtica: “La transparència és una eina fonamental per fomentar la cooperació global i garantir que les accions climàtiques tinguin un impacte real”, ha assegurat. A més, ha afegit que aquesta transparència permet exigir responsabilitats als països amb grans potencials per reduir les seves emissions.

Durant la seva intervenció a la reunió ministerial, Forné ha explicat que el procés de validació i revisió del BTR presentat per Andorra ha millorat la manera en què el país recopila i entrega aquesta documentació. Això també contribuirà a ajudar altres països, els quals encara no han lliurat el seu informe, a fer-ho de manera més eficaç: "Esperem que la nostra experiència serveixi d'inspiració, perquè sense una acció global, els efectes del canvi climàtic continuaran afectant de manera més severa territoris de muntanya com Andorra", ha recordat Forné.

El BTR és un informe inclòs dins del marc de transparència reforçada establert per l’acord de París, el qual obliga tots els països signants a presentar cada dos anys un informe detallat sobre els seus compromisos i avenços en la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. A més, de manera paral·lela a la reunió ministerial, Andorra ha assistit a l’acte de presentació de la revisió tècnica del BTR de Guyana, el segon país a lliurar aquest informe després d'Andorra. Aquest mes de maig, Andorra també va passar la seva pròpia revisió tècnica en un acte similar celebrat durant la trobada anual a Bonn.