SomVeïns es posiciona en contra de l’Acord d’associació amb Europa

El partit SomVeïns ha anunciat el seu ferm posicionament en contra de l'Acord d'associació amb la Unió Europea, amb motius clars i una anàlisi profunda de les possibles implicacions per al país. Segons la formació, la seva postura ha estat influenciada per les opinions dels veïns i ciutadans que viuen a Andorra, els quals "també se’n veuran afectats pel que finalment es decideixi en referèndum", malgrat que només els ciutadans andorrans tindran dret a vot.

SomVeïns defensa que, si bé l’Acord d’associació podria tenir beneficis per a alguns sectors, la gran majoria de la ciutadania i de les petites empreses es veurien perjudicades. El partit alerta que la implementació de la normativa europea podria comportar una pujada d'impostos, com l'IRPF o l'IGI, que afectaria especialment els petits comerciants, fent que els comerços locals perdin competitivitat davant de les empreses més grans de la UE: "S'augmentarà el llindar de l'IRPF, el de l'exempció baixarà per recaptar més i el de l'IGI començarà a pujar perjudicant la competitivitat dels nostres comerços i afectant de forma molt important al petit comerciant", han declarat a través d'un comunicat.

Un altre dels punts que el partit liderat per Xavier Surana considera crític és el control de la immigració. "La delinqüència ha anat augmentant i, justament, el no poder demanar els penals sistemàticament a tots aquells que vulguin venir a viure o treballar a Andorra farà augmentar el risc", ha afirmat el partit. La formació considera que la seguretat és un dels principals atractius d'Andorra per als residents i visitants, i tem que aquest acord afecti negativament aquest factor.

A escala internacional, SomVeïns considera que la fórmula actual, basada en un tractat trilateral amb Espanya i França, és la més beneficiosa per a Andorra, i que l’estratègia dels convenis bilaterals hauria de ser l'adequada per establir vincles més estrets amb països específics, en lloc de subscriure's a un acord amb tota la Unió Europea. "Estem convençuts que el tractat trilateral és la millor fórmula i que els convenis bilaterals ens permetrien establir relacions més directes amb els països que ens interessin", han afegit.

Finalment, el partit es msotra a favor d'un debat més obert sobre la doble nacionalitat, considerant que hauria de ser una opció real per als andorrans, facilitant-los l'accés a oportunitats laborals i educatives a Europa. "La doble nacionalitat ha de deixar de ser un tema tabú o recurrent de les eleccions generals per esdevenir una realitat", han conclòs. En aquest sentit, remarquen que Andorra no ha viscut mai d'esquena a Europa i que continuarà mantenint bones relacions amb els seus veïns; no obstant això, creuen que és essencial "preservar la identitat i independència del país per mantenir l'estabilitat i prosperitat de la nació".