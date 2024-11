La Massana inicia una campanya de compostatge per conscienciar a la ciutadania

El Comú de la Massana ha presentat avui una nova campanya de compostatge amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la importància d’una gestió sostenible dels residus orgànics. L’acte s’ha celebrat als Horts Socials de la Gent Gran i s’ha emmarcat dins de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Durant la presentació, la qual ha comptat amb la participació del cònsol menor i president de la Comissió de Medi Ambient, Roger Fité, s’ha explicat que el projecte es desenvoluparà en tres fases. La primera, ja en marxa, se centra en la formació dirigida a escoles i a persones grans.

Des del mes de setembre, s’han realitzat activitats de sensibilització i formació als tres centres educatius de la parròquia i als Horts de la Gent Gran, on ja s’hi han instal·lat dos compostadors. L’objectiu principal és ensenyar tot el procés de compostatge, des de la recollida i separació dels residus orgànics fins a la producció de fertilitzant natural. En aquest sentit, Fité ha destacat que "la ubicació permetrà que els hortolans utilitzin el fertilitzant natural obtingut i, a més, els alumnes podran seguir de prop tant el procés de compostatge com el de plantació, especialment a partir de la primavera".

L’objectiu final d’aquesta iniciativa és conscienciar tota la ciutadania sobre els beneficis del compostatge, un procés natural que transforma residus orgànics (com restes de menjar, fulles i petites branques) en un fertilitzant ric en nutrients, ideal per enriquir la terra i afavorir el creixement de les plantes. De cara al 2025, la segona fase del projecte preveu implicar els ciutadans interessats a tenir compostadors a casa per gestionar els seus residus orgànics de manera autosuficient. La darrera fase, prevista per a més endavant, consistirà en la creació d’un compostador comunitari, on els veïns podran dipositar els seus residus per compostar-los de forma col·lectiva.

Activitats durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus

En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, es duran a terme sessions formatives a l’Esplai i al Centre Jove Punt 400, on s’explicarà el procés de compostatge i la seva aplicació pràctica. Paral·lelament, als centres escolars ja s’ha iniciat la part pràctica amb la dotació de diferents tipus de compostadors. A més, els padrins i padrines que col·laboren en aquest projecte tenen un paper clau com a mentors, ja que comparteixen els seus coneixements en cultiu i jardineria amb els alumnes.