Lezkano justifica la derrota pel mal ritme anotador i les pèrdues de pilota

Amb la derrota d'ahir davant Unicaja de Màlaga (89-106), el MoraBanc Andorra aplega ja la seva tercera derrota consecutiva a la Lliga Endesa. Val a dir, això sí, que totes tres han estat per una diferència de poc més de 10 punts, traient la d'aquest cap de setmana, que ha estat de +16. No obstant això, el tècnic del conjunt pirenaic, Natxo Lezkano, ha sortit a roda de premsa per valorar el que suposa aquesta nova derrota en un MoraBanc que recordem, continua castigat amb tres lesions (Bassas, Lammers i Luz). La bona notícia, la tornada de Sekou Doumbouya i de Shannon Evans, aquest últim sent el màxim anotar dels tricolor amb 18 punts i jugant mitja hora a un gran nivell.

L'entrenador tricolor ha felicitat Unicaja en primer lloc pel seu gran enfrontament, reconeixent que per guanyar al que considera "el millor equip de la categoria, cal fer les coses molt bé des del principi i sobretot, trobar l'encert que no hem tingut", una de les causes de la derrota andorrana en veure's traduïda en un percentatge de tirs de camp de 29/66. Tot i la disputa a la qual Lezkano es refereix en intentar enganxar-se al partit "quan estaven a 12 o 13 punts de distància", ha manifestat que les "múltiples pèrdues de pilota i l'encert des de la línia exterior dels malaguenys els han castigat molt a nivell de marcador i també anímicament".

"No puc baixar al vestidor i dir-lis als nois que no ho han intentat, perquè trobo que sí. Malgrat això, penso que la falta de la presència sota l'anell de Lammers ens han condicionat molt i en aquest duel en particular en la faceta defensiva", ha valorat el tècnic basc del MoraBanc Andorra. Definint la mala dinàmica que travessa l'equip com "lògicament hem de millorar", Lezkano ha posat en relleu que els errors individuals els han "condemnat en excés" i que aquests no haurien de tenir lloc. Finalment, ha agraït amb escreix el suport de la Bombonera ahir i que "es continuarà millorant la feina per plasmar-se en una millor versió global".

En una línia semblant s'ha mogut Ibon Navarro, tècnic d'Unicaja: "Hem començat el duel amb un ritme d'anotació bastant lent, passant bé la pilota tots dos equips, però amb uns percentatges nostres bastant baixos de tir", referint-se als tirs inicials, els quals s'han maquillat al final amb un 37/64 i un 57,8% encistellat en total. Sobre l'actuació del rival, el tècnic espanyol explica que al segon quart el partit encara no estava trencat a favor d'ells tot i el gran paper del nord-americà Tyson Carter, el qual va finalitzar el xoc amb 25 punts.

"Al tercer quart encara hi havia partit", remarca, i per aquesta raó, Navarro comenta que "el ritme d'encert es va començar a incrementar a partir d'aquell moment i és quan es va acabar trencant definitivament amb un gran nombre d'assistències i passes". La capacitat anotadora de tres, sobretot del combinat malagueny, va ser el punt d'inflexió pel tècnic visitant i que va decidir el partit i derivant en "una posterior dominació".