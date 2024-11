Més de 100 productes menstruals reutilitzables distribuïts el primer dia de la campanya

La distribució de productes menstruals reutilitzables impulsada pel Govern ha començat amb una bona resposta, amb més de 100 unitats entregades en les primeres hores de la campanya. Els productes, que inclouen calces i copes menstruals, s'han destinat a persones d'entre 12 i 35 anys, amb l'objectiu de promoure un canvi d'hàbits cap a alternatives més sostenibles i reduir l'impacte ambiental dels productes menstruals d'un sol ús.

El ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, ha destacat que s'han posat a disposició de la ciutadania un total de 8.000 productes, amb una distribució que es farà fins a esgotar les existències. "La campanya està sent tot un èxit, i les entregues estan funcionant bé. Estem molt satisfets amb la resposta, especialment tenint en compte que la distribució es fa en pocs punts i el temps per organitzar-ho ha estat limitat", ha afirmat Casal. Els productes es distribueixen en diferents punts de recollida com els centres d’atenció primària i els punts joves, els quals aniran canviant cada dia per assegurar-se que totes les zones del país tinguin accés a aquesta campanya.

Aquesta iniciativa, la qual forma part de les activitats de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, busca conscienciar sobre els efectes mediambientals dels productes d'un sol ús, com els tampons i compreses. Casal ha explicat que "els productes menstruals d’un sol ús es calculen en uns 17.000 al llarg de la vida d’una persona. Molts d’aquests productes no es descomponen durant segles, creant un impacte greu sobre el medi ambient". Per això, Govern ha decidit apostar per la distribució de productes reutilitzables, com les copes i les calces menstruals, que, a part de ser més ecològics, també són més econòmics a llarg termini.

El projecte s'ha finançat amb un pressupost de 92.000 euros, procedents d'una bossa de fons generada per la recollida selectiva d'olis vegetals. Casal ha detallat que "aquests diners s'han obtingut gràcies a un contracte amb la concessionària de la recollida selectiva d'olis vegetals, i es reverteixen en accions que fomenten la reducció de residus". En aquest sentit, el titular de la cartera de Medi Ambient ha recordat que aquest model de finançament ja s’ha utilitzat en altres campanyes de sensibilització mediambiental, com la distribució de bosses reutilitzables per a la compra de productes a granel, tot indicant que la campanya "també promou la salut i la igualtat de gènere, ja que dona accés a productes essencials de manera gratuïta per aquelles persones que els necessiten".

La campanya també compta amb la col·laboració del Fòrum Nacional de la Joventut, el qual ha estat una peça clau per arribar al col·lectiu jove. "La seva implicació ha estat imprescindible per dissenyar la campanya i assegurar-nos que arribem al màxim nombre de joves possible", ha explicat el ministre. A més de la distribució de productes, també s’ofereix informació tècnica a les persones que recullen els productes, amb l’assistència de llevadores per resoldre dubtes i promoure l’ús adequat d’aquests productes.

Tot i l'èxit de la distribució, la campanya ha generat alguns dubtes per part de l'oposició, que ha plantejat qüestions sobre la gestió del pressupost i l’adjudicació dels contractes. Casal ha defensat la transparència del procés i ha explicat que "les preguntes que ens han arribat es resoldran a través de la resposta escrita que publicarem properament. La campanya s’ha gestionat segons els criteris establerts i els diners s’han utilitzat de manera correcta".