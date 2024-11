La parella Vinyes-Mercader culmina l'any amb un sisè lloc a Pozoblanco

Els pilots de l’equip Rtechnology, Joan Vinyes i Jordi Mercader, van tancar aquest cap de setmana la temporada de ral·lis al circuit de Pozoblanco, situat a la ciutat andalusa de Còrdova, quedant en sisena posició de la categoria absoluta amb un cronòmetre de 58 minuts i 44 segons. D'aquesta manera, i dins del marc de l'onzena cursa Rallye Ciudad de Pozoblanco, els corredors van pilotar el Hyundai i20N Rally2 a un altre nivell gràcies a la progressió aconseguida al llarg dels set trams de què constava la prova.

"El nostre principal objectiu era completar el circuit sense entrebancs. Després d’haver sofert diferents contratemps en proves anteriors que no ens van permetre acabar alguns ral·lis, a Pozoblanco volíem arribar a la meta. Des del primer test el dimecres abans de la prova, ens vàrem trobar molt a gust sobre la terra cordovesa", ha valorat avui el mateix Vinyes, confirmant així quins eren els objectius que tenien previstos. "Durant el desenvolupament del ral·li la intenció era no prendre riscos i mantenir en tot moment marge de prémer una mica més l’accelerador. Amb tot, vàrem fer bons temps que, de mica en mica, ens va permetre anar pujant posicions a la general fins a arribar a la sisena posició", ha estipulat.

Vinyes també ha fet entreveure que tant ell com Mercader es van trobar molt a gust sobre un terreny que defineixen que contenia alguns "trams espectaculars", concloent que ha sigut la "millor forma de tancar la temporada de conducció sobre terra". Convé recordar que al tram de qualificació del divendres, la parella Vinyes-Mercader van obtenir el vuitè millor temps, la qual cosa els hi va permetre escollir un bon lloc -novè- en l’ordre de sortida dels trams, a banda d'una bona posició per trobar les pistes en bones condicions després que els primers vehicles haguessin netejat la capa superficial menys adherent.

Val a dir que l'onzè Rallye Ciudad de Pozoblanco va permetre definir els campions finals de la categoria de l’Estat espanyol. En el supercampionat, el triomf se'l va endur Alejandro Cachón, guanyador absolut a Pozoblanco. D'altra banda, a la Copa d’Espanya de Ral·lis de Terra (CERT) el títol va ser per Alexander Villanueva, que a la prova cordovesa va quedar dues posicions per darrere de Joan Vinyes. A més, en aquesta cursa també hi va participar (fora de concurs) el pilot mundialista Dani Sordo.