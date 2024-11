En busca d'un únic advocat referent per a les víctimes de violència de gènere

A dues setmanes del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona, l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), juntament amb 10 entitats més, ha presentat avui els resultats de les diverses accions que s’han dut a terme o s’han programat en el marc de la Taula de Treball de professionals d’Intervenció en Violències de Gènere. La presidenta de l’IAD, Montserrat Ronchera, ha explicat que “en aquesta taula s’han avaluat els protocols aplicats en casos de violència contra les dones”, tot indicant que “hem tingut en compte les valoracions de les víctimes per identificar les mancances dels protocols”.

En aquest context, els representants de les diferents entitats han destacat que una de les principals queixes per part de les víctimes és la problemàtica en els aspectes judicials; concretament, la manca de coordinació i cohesió entre els diferents moments en què les víctimes han de ser representades a la Seu de la Justícia. La tresorera del Col·legi d’Advocats d'Andorra, Margarida Marticella, ha subratllat que “fins ara, el sistema fa que la víctima tingui un advocat pel torn penal, un altre pel civil i un tercer que l’assisteix a la Policia”. Tal com ha apuntat Marticella, i tot a partir de l’escolta de les afectades, s’ha arribat a la conclusió que “per mantenir la víctima tan protegida com sigui possible, cal que tingui un únic referent, un advocat únic que la pugui acompanyar en tots els procediments”.

Per fer realitat aquest projecte, s’ha sol·licitat una subvenció al Govern per garantir la presència d’advocats d’ofici especialitzats en aquesta matèria, ja que actualment no n’hi ha. “Es té constància que 10 advocats ja s’han inscrit per accedir a aquesta subvenció”, ha apuntalat la tresorera de l'entitat col·legial, qui també ha posat en relleu que s’està valorant la creació de formacions específiques per als diferents actors implicats, amb l’objectiu de garantir una millor protecció a les víctimes. En aquesta mateixa línia, el fiscal Iván Alís, també membre de la taula de treball, ha subratllat que “l’objectiu principal és protegir la víctima”. A més, ha informat que des de la Batllia s’està desenvolupant un protocol d’acollida per a les víctimes que es posaria en marxa en el moment en què arriben a la Seu de la Justícia, ja que “en alguns casos es poden sentir desemparades”. Aquest protocol podria estar llest abans de finals d’any i s’espera que la seva implementació sigui efectiva el 2025.

D’altra banda, entre les mesures analitzades en el marc d’aquest procés, destaca la proposta d’aplicar la “prova preconstituïda”. Aquesta eina ajudaria a evitar la revictimització de la víctima, ja que li permetria no haver de repetir constantment el relat dels fets. Així, s’aconseguiria protegir millor la seva salut emocional, evitant situacions que podrien agreujar el seu estat psicològic.

Finalment, Ronchera ha incidit en la importància d’aquesta taula de treball i de les reunions mensuals realitzades durant l’últim any. Segons la presidenta de l’IAD, aquestes trobades han permès identificar mancances en els protocols existents, com pot ser el seguiment psicològic de les víctimes. En alguns casos, aquest seguiment es veu afectat per la manca de professionals, ja sigui abans de començar el procés o durant el seu desenvolupament, amb queixes relacionades amb la insuficiència de recursos.