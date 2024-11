La darrera cita federada de pàdel serà aquest cap de setmana

La darrera competició federada de la temporada de pàdel es disputarà aquest cap de setmana, del 22 al 24, a les instal·lacions de pàdel de Caldea. El certamen serà el '4t federat' del curs i comptarà amb les categories masculina i femenina 1, 2 i 3, la qual cosa permetrà poder jugar els diferents nivells. Segons ha informat la Federació Andorrana de Pàdel (FAP), les inscripcions per participar ja estan tancades.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació