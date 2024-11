Alexandra Mejia, rècord d'Andorra en els 400 metres lliures

D'altra banda, l'equip nacional de natació artística va participar en el Campionat de Catalunya de rutines tècniques amb resultats notables. En el cas del duo tècnic, la parella formada per Zoe Palau i Jasmine Serrano va acabar en setena posició amb una puntuació de 172.2575. Pel que fa als solos tècnics, Palau també va ser setena (180.8767), mentre que Mariona Casas va ser novena (173.1083). Més enllà del resultat, l’aspecte més destacat és el fet que cap de les participants va penalitzar, "confirmant així el salt de qualitat davant l’increment de dificultats en les rutines que serviran per als Jocs dels Petits Estats", van informar des de la FAN.

Per El Periòdic

