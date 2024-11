La delegació de la natació pels Petits Estats serà d'entorn 19 esportistes

La fita marcada amb vermell al calendari per a bona part dels esports del país són els Jocs dels Petits Estats d'Europa de l'any vinent, els quals se celebraran al Principat del 26 al 31 de maig. En aquest sentit, el fet de dur-se a terme a casa, i com en casos com el de la FAA, la Federació Andorrana de Natació ha avançat avui que la delegació serà la seva més extensa amb entorn 19 esportistes entre natació i artística, nova disciplina que per primera vegada en la història prendrà part del programa oficial de la cita.

L'anunci ha estat aquest matí durant la presentació de la temporada 2024/25 de la FAN, en la qual han pres part el seu president, Joan Clotet; el director tècnic de natació, Alfonso Maltrana; la coordinadora de natació artística, Natàlia Meca, i la directora de Banca País d’Andbank, Maria Suárez. Entrant al detall, la participació en natació serà entorn 15 esportistes, 12 homes i tres dones, mentre que en la disciplina artística les representants seran quatre júniors: Zoe Palau, Jasmine Serrano, Aran Van Den Eerenbeemt i Mariona Casas.

Pel que fa a la principal fita de cara la cita multiesportiva biennal, des de la federació han assenyalat que volen millorar els resultats assolits a Malta l'any 2023. És a dir, superar les sis medalles aconseguides llavors. "L’objectiu és estar a quantes més finals possibles i hi haurà molts esportistes que estaran en la lluita per les medalles", ha indicat Maltrana, fent èmfasi també en la voluntat de continuar amb el creixement de la base, "apujant un graó" tant a nivell nacional com internacional. Envers la natació artística, Meca s'ha mostrat contenta i il·lusionada asserint que "feia molts anys que reclamàvem que la natació artística formés part dels Jocs dels Petits Estats", completant que més enllà dels resultats el repte per a elles és l'organitzatiu. En aquest cas, la participació serà en solo tècnic, solo lliure, duet tècnic i duet lliure.