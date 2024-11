Govern incrementarà en 55 euros el salari mínim

El salari mínim interprofessional al Principat està situat actualment en 1.376, 27 euros, i segons ha fet saber aquest matí la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, demà al Consell de Ministres s'aprovarà que a partir del gener de 2025 les empreses fixin aquesta línia mínima en 1.431 euros. "Hem pres aquesta decisió des de Govern perquè entenem que el salari mínim és competència nostra, i que teníem el deute d'incrementar-lo i així ho farem, com hem anat replicant en els darrers anys", ha remarcat Marsol en sortir d'una nova sessió del Consell Econòmic i Social.

Anant més enllà, la ministra ha estipulat que aquest augment va en consonància amb la voluntat de doblegar el valor de l'IPC, el qual es troba al país en un 1,7 o 1,8%, "sense saber si s'arribarà pròximament a un 2%", de manera que s'aprova incrementar-se el seu valor al doble i en tot cas, no sent més del 4%. Una decisió que ha vingut determinada pel no acord o "proposta unitària" que esperava l'Executiu entre patronal i sindicats, ja que com bé ha mencionat Marsol, "hi ha hagut alguna proposta sobre la taula, però no ha sigut unànime entre els dos actors". Sense aquesta entesa, Govern ha entès que havia d'actuar per la seva banda en veure que no ha sorgit "un salari per implementar a tot el país derivat pels sectors que havien de constituir-lo".

Altrament, Marsol també ha expressat que enguany la inflació s'ha controlat i normalitzat, i que no han augmentat la resta de salaris "perquè fa un any o dos es va fer a causa de la situació inflacionista tan extraordinària que vivíem i Govern va haver d'intervenir", vist que el panorama econòmic ara és un diferent. La titular de la cartera econòmica també ha deslligat que la voluntat era que aquest barem mínim "arribés a situar-se en el 60% del salari mitjà", com dicta i marca la mitjana europea, i que sorgeixi aquesta casuística "seria difícil, ja que en apujar-se el mínim també s'apuja el mitjà", ha valorat, i que aquest increment del salari mínim ens atansaria ja al 57% del mitjà.

Una tornada a la normalitat que des de Govern entenen que no hauran de retocar els altres salaris "perquè no és vocació d'ells, com tampoc intervenir en els casos que demanda cada sector en particular". Sobre la problemàtica de portar tres anys d'espera sense veure plasmat un acord per fixar els salaris interprofessionals entre la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i la Unió Sindical d'Andorra (l'UsdA), Marsol ha recalcat que aquest xoc "els està fent perdre una oportunitat", i que estan "pràcticament renunciant a la possibilitat d'augmentar les nòmines tenint la potestat". La ministra també ha fet èmfasi que al mes de desembre es tornarà a celebrar un altre Consell econòmic i es farà arribar les propostes dels advocats per millorar la representativitat dels treballadors.