Escalé critica que el pressupost del 2025 no té una direcció clara

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una esmena a la totalitat al Projecte de Llei del pressupost per al 2025. Segons el grup, aquest pas és necessari per expressar les seves discrepàncies amb el Govern, tot i que reconeixen que es tracta d'una mesura simbòlica, atès que els grups parlamentaris de la majoria probablement no hi donaran suport. La consellera general Maria Àngels Aché ha subratllat que “aquesta llei és clau, ja que afecta la gestió dels recursos públics i les prioritats del país.” Per aquest motiu, Aché ha explicat que la formació política ha volgut aprofitar l’oportunitat per contraposar la seva visió amb la del Govern.

Per la seva banda, el president del grup, Cerni Escalé, ha manifestat que “aquest pressupost no mostra una direcció clara per al país. Cal avaluar quines polítiques són efectives i quines no”. Escalé també ha destacat la importància d’augmentar la inversió en recerca, innovació i projectes reals, tot alertant sobre el risc d’adoptar mesures purament assistencials, com en el cas de l’habitatge: “Calen solucions estructurals per evitar que els ajuts acabin afavorint l’especulació immobiliària", ha remarcat, afegint que "no es poden suplir mancances del Govern amb més diners al pressupost; cal una planificació més acurada de les polítiques de l’Estat".

El president ha insistit en la necessitat d’una política econòmica responsable i contracíclica, afirmant que “és imprescindible estalviar durant els períodes de bonança”. En aquest sentit, ha criticat la descapitalització de les empreses parapúbliques, com Andorra Telecom i FEDA, argumentant que aquestes destinen molts recursos al Govern mentre veuen reduït el seu pressupost per complir els seus objectius. A més, ha defensat que “cal una política pressupostària proactiva, no reactiva, per resoldre problemes de fons", posant com a exemple paradigmàtic el fort creixement de les ajudes a l’habitatge, lamentant que aquestes no aborden la problemàtica real: “De res serveix donar més ajuts si no solucionem la problemàtica; això només reverteix en els propietaris dels immobles que han apujat els preus”.

Finalment, Aché ha expressat preocupació pel retard habitual en l’aprovació del pressupost, declarant que “aquest endarreriment dificulta un debat profund i serè”. Com a solució, ha suggerit avançar els terminis d’entrega, seguint l’exemple de països com Espanya o Suïssa, i ha proposat col·laborar amb la majoria per modificar la Llei General de les Finances Públiques. En aquest sentit, ha assenyalat que “és necessari revisar els articles 19 i 20 per garantir una tramitació més àgil del pressupost".