Concòrdia proposa un "no amb matisos i sí amb alternatives" a l’Acord

El grup parlamentari de Concòrdia ha reafirmat el seu posicionament crític envers l’acord d’Associació amb la Unió Europea, definint-lo com un “no amb matisos i sí amb alternatives”. La formació considera que el text final no és la solució més adequada per encaixar Andorra a la UE i adverteix que pot tenir un impacte negatiu en el teixit econòmic, empresarial i social del país. En aquest context, han afirmat que existeixen altres fórmules que podrien garantir una millor integració amb Europa sense provocar aquests efectes adversos.

Amb l’objectiu d’explicar aquesta posició a la ciutadania, Concòrdia celebrarà una reunió pública el proper 2 de desembre. La data ha estat endarrerida per evitar coincidir amb l’acte organitzat per l’excap de Govern, Jaume Bartumeu. Segons el president de Concòrdia, Cerni Escalé, aquesta conferència serà “la primera de diverses” que volen promoure per generar un debat plural i enriquidor sobre el futur d’Andorra en el context europeu: “La nostra posició segueix sent europositiva, però busquem un encaix diferent”, ha assegurat Escalé. En aquest sentit, ha recordat que el 27 de novembre ja tindrà lloc una altra conferència dedicada a aquesta temàtica.

El president de la formació política també ha avançat algunes de les figures destacades del món acadèmic i econòmic, els quals aportaran la seva visió sobre les alternatives a l’Acord. Un dels ponents principals serà Miquel Puig, economista amb una trajectòria destacada que inclou càrrecs com el de secretari d’Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat, però també es comptarà amb l'assessorament de Takis Tridimas, catedràtic de Dret Europeu al King’s College de Londres, i d’Andrea Ott, professora de Dret de Relacions Exteriors de la UE a la Universitat de Maastricht. Segons Escalé, aquests experts aporten “validesa acadèmica i professional” a la postura crítica de Concòrdia.

Així i tot, ha volgut deixar clar que la posició de Concòrdia no implica un rebuig frontal a Europa. “La nostra visió és europositiva, però considerem que cal buscar un encaix diferent, que no suposi un impacte tan dur per al país”, ha explicat, a més de remarcar que l’oposició al text actual no és un tancament, sinó una crida a explorar alternatives més adequades per garantir el progrés d’Andorra en harmonia amb el seu entorn continental.