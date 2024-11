El Comú d’Encamp reforça els vincles amb el nou cònsol general de Portugal

La corporació comunal ha subratllat el paper rellevant de la comunitat portuguesa a la parròquia, una comunitat amb una llarga trajectòria i plenament integrada al territori. Per tancar l’acte, els cònsols han obsequiat Duarte Pinto da Rocha amb un llibre sobre Encamp i l’han convidat formalment a visitar el Pas de la Casa, amb l’objectiu de conèixer la parròquia en la seva totalitat.

El Comú d’Encamp ha rebut la visita del nou cònsol general de Portugal al Principat, Duarte Nuno Gonçalves Jorge Pinto da Rocha. La cònsol major, Laura Mas, i el cònsol menor, Xavier Fernàndez, han mantingut una reunió amb el diplomàtic portuguès per donar-li la benvinguda al país i abordar els vincles que uneixen la parròquia amb la comunitat portuguesa.

Per El Periòdic

