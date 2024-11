Les discrepàncies entre sindicats i patronal no cessen i fan agreujar encara més la crisi social

Després de que la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, anunciés minuts abans aquest matí que el salari mínim interprofessional del país es veurà incrementat un 4%, derivant així en 1.431 euros i en relació al doble del valor que marca l'IPC, els diferents actors en la disputa per concretar quin havia de ser aquest barem mínim i mitjà, conformats per la Patronal i la Unió Sindical, han parlat avui en sortir d'una nova reunió del Consell Econòmic i Social i en la que tampoc han arribat a cap acord en concret, tal com ha informat avui la pròpia Marsol.

CONTINGUT RELACIONAT: Govern incrementarà en 55 euros el salari mínim

Amb el salari mínim ja previst d'elevar, ha sortit el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, per matisar que ells el que han sol·licitat a Govern són les "dades exactes desglossades per partides, és a dir, sense contar hores extra" amb la finalitat d'obtenir així una conclusió per estipular el salari mitjà, així com establir-ne el mínim. Una petició que el president de la Patronal ha fet arribar també a la Caixa de Seguretat Social (CASS) i aquests, els han denegat preveient que l'any vinent "les podrien tenir". A més, Cadena ha respost a Marsol confirmant que la potestat real d'incrementar el salari mínim "no és de la CEA ni dels sindicats, sinó de Govern". També ha sostingut que hi ha alguns salaris del sector que estan "molt tensats", com ara els del sector turístic, hostaleria o part del comerç, tot i fer entreveure que ho estan tots en general.

Per la seva part, el secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach, també ha tingut unes paraules sobre aquest augment del salari mínim interprofessional. "Hauria de situar-se al 30% del salari mitjà, és a dir, el que nosaltres demanem, uns 1.500 euros", ha remarcat el dirigent, tot reafirmant que la CEA té una visió equivocada en queixar-se de no trobar mà d'obra qualificada quan "si pagués millor, trobaries treballadors més qualificats". A banda de la seva proposta, deslligant que això "és fer trampes als solitaris", Ubach ha asseverat que el país travessa en aquests moments per una inflexió en l'àmbit urbanístic "brutal" i una especulació immobiliària del mateix calibre.

Respecte a aquesta situació, el responsable de l'USdA ha fet saber que la ministra els hauria d'haver donat a la reunió "el famós preu de referència que fa tants anys que esperem", al que Marsol s'ha justificat concloent que primer ho hauran d'aprovar al Consell General i que es podrà conèixer a partir de dijous, i que tocarà principalment als preus públics del Parc Mòbil d'Habitatge Públic. "És evident que la gent que treballa no arribaran mai a tenir aquest preu, ja que per entrar al Parc Públic d'Habitatge has d'estar en una situació fregant la pobresa", ha pronunciat Ubach, deixant entreveure el seu malestar per no comptar amb aquest preu de referència. Sobre la postura de la CEA, ha assegurat que el que volen és establir a Andorra "un sistema de Luxemburg amb salaris de Burkina Faso" i que al país s'està "establint una política d'esclavatge i de negrers".