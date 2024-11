El Poblet de Nadal d’Andorra la Vella amplia espais i s’allarga fins al 5 de gener

La novena edició del Poblet de Nadal d’Andorra la Vella arriba amb diverses novetats respecte a anys anteriors. El Comú ha decidit ampliar els espais del mercat nadalenc i allargar-ne la durada fins al 5 de gener, amb l’objectiu d’oferir una experiència única que impliqui els cinc sentits dels visitants. “Aquest poblet l’entenem en clau d’experiències i volem que la gent se’l pugui fer seu”, ha explicat la cònsol menor, Olalla Losada, qui ha subratllat la importància de crear records a través de les emocions. El tret de sortida es farà el 29 de novembre amb l’encesa de llums, enguany a càrrec d’un infant seleccionat a través d’un formulari disponible al web del Comú.

Aquesta serà la primera activitat d’una programació que inclou més de 30 tallers infantils, espectacles itinerants cada cap de setmana i activitats al nou espai Neret, que combina gastronomia i actuacions musicals tant al vespre com al migdia. “Volem ser el mercat de Nadal referent al sud d’Europa”, ha afirmat el cònsol major, Sergi González. Enguany, el Poblet comptarà amb 50 parades, 90 participants, una pista de gel i 18 quilòmetres de carrers adornats amb llums nadalenques, inclosa una nova cortina de llums al carrer del Prat de la Creu, coneguda com els 'Estels de Nadal'. A més, hi haurà 16 espais màgics dissenyats per oferir experiències multisensorials, i la plaça Guillemó acollirà un petit parc de Nadal.

Una altra de les novetats destacades és l’espectacle de llums de les font de la Rotonda, el qual s’estrenarà el 30 de novembre a les 20.30 hores. Creat per Oriol Vilella i Albert Bartomeu, aquest show evoca la natura, l’aigua i la màgia del Nadal. El cost total del Poblet de Nadal és de 400.000 euros, una xifra similar a la del 2023, i compta amb la col·laboració d’Andorra Turisme, que hi aporta 25.000 euros. A més, el Comú ha destinat 89.000 euros a publicitat en mitjans d’Espanya i França per atraure turistes, tot i que l’esdeveniment està pensat principalment per als ciutadans d’Andorra la Vella. Per això, s’enviaran invitacions als caps de casa perquè participin de les activitats.

“L’objectiu principal és que la gent d’Andorra la Vella se’l faci seu i participi del Poblet”, ha explicat Losada, qui també ha destacat mesures com la reducció de material imprès en favor de la sostenibilitat. El tradicional llibret informatiu només estarà disponible al Comú. Per altra banda, el cònsol major ha anunciat que es comptabilitzaran els visitants per obtenir dades sobre el creixement futur de l’esdeveniment: “És una de les activitats més potents de la capital i té un gran bagatge de nou anys, però volem consolidar-lo encara més i explorar fins on podem arribar”, ha conclòs González.