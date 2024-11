Andorra registra la segona taxa de fecunditat més baixa del món el 2023

La taxa de fecunditat d'Andorra es va situar en 0,79 l'any 2023, convertint-se en una de les més baixes del món, només per darrere de Corea del Sud (0,72). Així ho reflecteixen les dades de l'Observatori de la Infància, elaborat pel Comitè Nacional d'Andorra per Unicef i el Grup de Sociologia d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I), presentades aquest dimarts. Aquesta xifra, molt inferior a la mitjana europea (1,46) i la de països com Espanya (1,16), Portugal (1,43) o França (1,79), evidencia una problemàtica creixent al país.

La presidenta d'Unicef Andorra, Dàmaris Castellanos, ha qualificat de "baixada greu" la caiguda de la fecunditat des del 2013, quan se situava en l'1,18. A més, ha destacat que la població menor de 15 anys ha disminuït un 13,57% respecte al 2010, tot i l'increment del 21,6% en la població total del Principat durant el mateix període. Castellanos ha atribuït aquesta situació al preu elevat del lloguer, les dificultats laborals i la manca de conciliació, factors que han retardat l'edat mitjana de maternitat fins als 33,57 anys. Aquesta evolució també ha comportat una disminució de la fecunditat entre les dones menors de 35 anys.

Per fer front a aquesta situació, Unicef ha instat a adoptar mesures col·lectives i ha remarcat que "tots som responsables del que estem creant en el nostre entorn". Castellanos ha subratllat la necessitat de generar una major implicació social i política per abordar el problema, exercint pressió sobre les administracions.

El coordinador de Sociologia d'AR+I, Joan Micó, ha recalcat que Andorra sempre ha registrat baixes taxes de fecunditat, però que mai s'havia arribat a un nivell tan crític com l'actual. Segons Micó, la situació exigeix una resposta estructural que probablement inclourà la necessitat d'augmentar la immigració. Altres dades de l'Observatori revelen una disminució del 41,5% dels infants menors d'un any entre el 2013 i el 2023, així com una reducció del 30,8% en el grup d'edat de 0 a 5 anys. Això contrasta amb països de l'entorn com Espanya, França o Portugal, on la població infantil és proporcionalment més gran.

Un altre aspecte destacat és la salut mental dels adolescents. Segons l'informe, el 10% d'ells tenen idees suïcides com a mínim la meitat dels dies de la setmana, tot i que aquesta xifra ha disminuït respecte al 2022. També es van registrar 43 ingressos a la Unitat d'Hospitalització Infantojuvenil durant el 2023, la majoria corresponents a adolescents d'entre 12 i 17 anys, i gairebé la meitat de les consultes externes estaven relacionades amb trastorns emocionals i del comportament.

L'Observatori també reflecteix una reducció dels casos de violència contra menors respecte al 2022. Tot i així, 13 adolescents van ser víctimes de violència escolar, 17 de violència domèstica i 10 de delictes contra la llibertat sexual durant el 2023. Quant a intervencions judicials, 139 menors van ser interpel·lats per la policia per conductes delictives, un 30% menys que l'any anterior, informa l'ANA.