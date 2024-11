Joan León destaca la importància de la cooperació jurídica internacional

El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, ha representat Andorra aquest dimarts en la commemoració del vintè aniversari d’IberRed, la xarxa de cooperació jurídica iberoamericana. L’esdeveniment, celebrat a Medellín (Colòmbia) i organitzat per la Conferència de Ministres de Justícia dels Països Iberoamericans (COMJIB), ha reunit destacades autoritats internacionals en l’àmbit jurídic.

Joan León ha intervingut en la taula rodona titulada 'La veu dels Ministeris de Justícia: Desafiaments de la Cooperació Jurídica Internacional a Iberoamèrica'. En aquesta sessió, també han participat els ministres de Justícia de Cuba, Colòmbia, Paraguai, Perú i Portugal, així com secretaris d’Estat i altes autoritats d’Espanya, Panamà i Costa Rica. León ha subratllat la importància de la cooperació jurídica internacional com a eina imprescindible per combatre la delinqüència transnacional en un context marcat pel desenvolupament de les noves tecnologies.

Durant la seva intervenció, León ha destacat el compromís d’Andorra amb la cooperació jurídica entre autoritats, afirmant que aquesta és "indispensable per a la lluita contra la delinqüència transnacional". També ha posat en valor el paper fonamental de les xarxes regionals i dels convenis internacionals per reforçar aquesta col·laboració.

En el marc de la trobada, León ha mantingut una reunió bilateral amb el secretari d’Estat de Justícia d’Espanya, Manuel Olmedo. Durant la trobada, ambdós representants han abordat qüestions d’interès comú per als dos països, reafirmant els forts vincles de cooperació entre Andorra i Espanya en matèria jurídica.