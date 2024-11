Andorra Telecom i l’AMPAEA uneixen esforços per promoure el benestar digital a les llars

El benestar digital és un dels eixos centrals de la Responsabilitat Social Empresarial d’Andorra Telecom, que aposta per fomentar un ús responsable i equilibrat de la tecnologia. Amb aquesta col·laboració, la companyia reafirma el seu compromís d’ajudar les famílies a gestionar els reptes de l’entorn digital i garantir un espai tecnològic segur i saludable per als infants i joves d’Andorra.

Per altra banda, Susagna Venable, presidenta de l’AMPAEA, la qual representa 4.300 alumnes del país, ha agraït la implicació d’Andorra Telecom en aquest projecte. “Moltes famílies es troben superades pel desconeixement i la rapidesa amb què avança la tecnologia. Aquest suport és fonamental per millorar l’educació digital a casa,” ha afirmat.

La iniciativa busca escoltar de manera activa les preocupacions de les famílies respecte al bon ús de la tecnologia i proposar solucions que ajudin en l’acompanyament digital dels infants i joves. “Aquest conveni ens permetrà apropar-nos més a les famílies, entendre els seus neguits i divulgar d’una forma més directa les iniciatives que desenvolupem per fomentar unes bones pràctiques en l’ús d’Internet,” ha destacat Nadal.

El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, i la presidenta de l’Associació de Pares i Mares de l’Escola Andorrana (AMPAEA), Susagna Venable, han signat aquest dimarts un conveni de col·laboració per unir esforços en la promoció del benestar digital i per explorar accions conjuntes que facilitin una educació digital adequada a les llars. L’acord pretén donar resposta als neguits de les famílies i oferir eines que promoguin un ús saludable d’Internet i les pantalles a casa.

