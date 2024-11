Un ciclista de 21 anys rescatat amb helicòpter després d'un accident a la Comella.

Un ciclista de 21 anys ha estat traslladat a l'hospital aquesta tarda després de ser rescatat pels Bombers en patir un accident al voltant del Centre Penitenciari de la Comella. Segons fonts oficials, en primera instància el cos de bombers ha mobilitzat una ambulància per apropar-se fins al punt on es trobava el ferit, però en veure que el jove havia patit ferides lleus a l'esquena i a la cama, l'equip d'emergència ha optat per mobilitzar la unitat aèria per poder portar a terme el rescat. D'aquesta manera, els tècnics han rescatat al ciclista amb helicòpter per poder traslladar-lo fins a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb ferides lleus.

Accidents de trànsit

Per altra banda, un jove de 18 anys ha resultat ferit aquesta tarda en patir un accident de trànsit a Ordino. Segons ha informat la Policia, en l'accident només s'ha vist implicat un vehicle, la motocicleta del conductor. L'incident s'ha produït al voltant de les 17.19 hores al Coll Ordino, fins on s'ha mobilitzat el cos de seguretat i l'ambulància per traslladar al ferit a l'hospital, on ha estat donat d'alta més tard.

Una hora més tard, segons informen fonts oficials, hi ha hagut un altre accident a l'avinguda Joan Martí d'Encamp. En aquest incident s'han vist implicats un turisme de matrícula espanyola i una motocicleta amb matrícula andorrana. Segons ha comunicat la Policia, el conductor del vehicle de dues rodes, un jove resident de 20 anys, ha resultat ferit, motiu pel que se li ha traslladat fins al centre sanitari amb ferides lleus.