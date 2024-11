Andorra Endavant exigeix detalls i millores en la Història Clínica Compartida

El grup parlamentari d'Andorra Endavant ha sol·licitat al Govern detalls sobre les millores realitzades en la recent actualització de la Història Clínica Compartida d’Andorra (HCCA), una eina clau per a la gestió sanitària del país. Segons la formació, cal garantir que el sistema sigui més eficient, transparent i accessible per als professionals de la salut i els pacients.

Andorra Endavant ha plantejat una sèrie de preguntes per obtenir informació concreta sobre la nova versió de la HCCA. Entre les qüestions plantejades, es destaca si s’ha canviat el sistema informàtic, quines millores s’han introduït en la usabilitat per facilitar la feina dels professionals sanitaris i si s’han actualitzat els continguts mèdics, com nous protocols i tractaments. A més, demanen conèixer el calendari previst per a futures actualitzacions per assegurar que el sistema es mantingui al dia amb els avenços mèdics.

A més, la formació ha posat l’accent en la necessitat de millorar l’eficiència del sistema, facilitant la coordinació entre els diferents serveis sanitaris del país. Tanmateix, ha preguntat si hi ha plans per integrar la HCCA amb els sistemes sanitaris dels països veïns per garantir una assistència transfronterera i si es preveu desenvolupar un accés específic per als pacients, el qual els permeti consultar la seva història clínica i compartir-la en cas de tractaments a l’estranger.

Finalment, la formació també ha demanat que es creïn mecanismes per recollir l’opinió dels usuaris, tant dels professionals sanitaris com dels pacients, per avaluar l’ús i les funcionalitats de la HCCA. Aquesta iniciativa, segons el partit, és fonamental per assegurar que el sistema compleixi les necessitats reals del sector sanitari i de la ciutadania.