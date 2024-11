La candidatura de l’Sprint Club posa els clubs al centre del projecte

«Amb el desig de portar el ciclisme andorrà cap a una nova era de creixement, inclusió i excel·lència», l’Sprint Club ha presentat avui la seva candidatura a la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC). Aquesta, liderada per Enric Fontbernat, han apuntat que es distingeix per la seva visió rupturista i el compromís en la modernització de la gestió federativa. L’obertura de la presentació ha estat a càrrec del president de l’Sprint Club i candidat a vicepresident, Emili Pérez, manifestant que la iniciativa de presentar una candidatura per part de l’entitat «rau en l’objectiu d’establir una federació que respongui a les necessitats reals dels i les ciclistes, amb una clara vocació de construir un ciclisme inclusiu, igualitari i saludable, mitjançant un vincle proper als clubs».

D’entre els aspectes més destacats, un dels pilars d’aquest projecte, han apuntat que és el ciclisme femení: «Una prioritat és l’impuls decidit d’aquest». En aquesta línia, han assenyalat que la candidatura es compromet a promoure la pràctica del ciclisme entre nenes i dones tant en l’àmbit de la base com en l’alt rendiment, així com proporcionar eines als clubs per incrementar la participació femenina i millorar les seves experiències. D’altra banda, l’Sprint Club vol dur a terme una anàlisi dels recursos tècnics i econòmics de la federació vers els projectes femenins i valorar els recursos que es canalitzen, mitjançant l’ens, des de l’administració (beques i ajuts).

L’equip, format per esportistes, tècnics i gestors d’àmplia experiència en l’àmbit del ciclisme com Xavier Palacios com a tresorer, Paola Pereira com a secretària, o Emili García i Aitor Punzano com a vocals, proposa una anàlisi del ciclisme al país. Així, entre les debilitats detectades han apuntat que es troben el nombre limitat de ciclistes de base i l’interès desigual dels patrocinadors, destacant també amenaces com la falta d’espais segurs per a la pràctica del ciclisme de base.

D’altra banda, han informat que tenen l’objectiu de complir «l’objecte social de la federació amb ètica i rigor, assegurant un ciclisme igualitari, inclusiu, saludable i sostenible», i millorar el reconeixement de la FAC a escala nacional i ampliar la seva presència internacional.

A més, «per garantir una gestió eficient i moderna», aposten per la creació de nous espais de debat i construccions de coneixement, els quals permetran als clubs, la FAC i altres actors «compartir idees, expressar opinions i prendre decisions col·lectives».

Per a concloure i en paraules de Fontbernat: «La nostra candidatura no només busca gestionar una federació, sinó construir una comunitat ciclista més forta, inclusiva i preparada per als reptes del futur».