Ni sent un més poden marcar (0-0)

Era la darrera oportunitat d'Andorra per sumar al Grup D2 de la Nations League, o si més no de signar un gol. I al final, un punt contra Malta, però sense marcar i tancant el partit amb l'empat a zero.

L'inici ha estat amb domini local enfront uns tricolor tancats a camp propi, tot i que gaudint de més pilota només han tingut un parell de tirs que no han creat cap perill. La primera dels visitants ha arribat al minut 11 amb un remat directe d'Èric de las Heras – primera titularitat amb l'absoluta – recollint un refús d'un córner que ha sortit molt per sobre la porteria contrària, i en l'acció posterior ha tingut lloc una nova oportunitat pels maltesos amb un xut de Joseph Mbong des de la frontal que Iker Álvarez ha aturat al primer pal sense gaires complicacions.

Marc García ha provat sort des de camp propi veient el porter avançat, però el xut ha fet curt. Era just arribat al quart d'hora, i en aquest mateix minut Gabriel Mentz ha vist la vermella directa després de donar un cop de colze a la cara de 'Berto' Rosas en una acció sense pilota pel mig. Els minuts immediatament posteriors han estat amb balls de faltes i targetes grogues per als dos conjunts, i encara que els pirenaics eren més, les paperetes no han canviat, i han gaudit de poc més esfèric sense trobar espais per arribar a porta rival. Però, al 27', la més clara de la primera meitat. 'Berto' ha rebut en llarg d'Ian Olivera i recuperant un refús de Jean Borg dins l'àrea ha rematat directe al travesser. Cinc minuts més tard, la segona per a l'andorrà amb una centrada molt potent escorçat a la línia de fons que s'ha acabat enverinant i ha obligat a Henry Bonello a refusar a córner.

A 10 minuts pel final una bona combinació dels de Davide Mazzotta s'ha traduït en Mbong rebent sol dins l'àrea i fent aparèixer Álvarez per mantenir l'empat. La darrera, a l'últim instant amb una centrada de Joan Cervós que s'ha topat amb un defensa contrari i que el porter rival ha evitat que entri dins la xarxa.

A la represa, i com si no existís diferència en el nombre de jugadors, Malta ha sortit amb un puntet més per fer-se amb l'esfèric i encarar la porteria andorrana. 'Berto' ha tornat a ser protagonista (54') marxant sol per camp rival, desfent-se de dos defensors i llançant una corba des de la frontal que ha sortit per poc. Per veure perill s'ha hagut d'arribar al minut 66, quan d'un contraatac tricolor Cervós ha provat des de tres quarts i Bonello ha tornat a aparèixer per evitar l'acció.

Pràcticament tot el joc ha passat per les botes dels locals, però altra vegada la més clara d'aquests segons 45 minuts ha sigut pels de Koldo Álvarez de Eulate. Al 71', Cervós ha rebut una passada de cap de 'Berto', els dos dins l'àrea, la qual el primer ha controlat per engaltar una posterior volea que el porter local ha aconseguit parar sense complicacions. En els darrers minuts, els del Principat han pogut dominar una mica més i han gaudit d'alguna arribada, de nou amb 'Berto', però de res els ha servit. Almenys han sumat un punt, tot i acabar sense cap gol a favor en els quatre partits disputats d'aquesta cita continental.