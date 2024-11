Una app mòbil pionera farà seguiment del càncer de mama després del tractament

'Autocura: estratègies i recursos per al benestar del pacient amb càncer'. Aquest ha estat el títol de la taula rodona que ha reunit diversos professionals de la salut amb l’objectiu de presentar eines per a l’autocura de les persones diagnosticades amb càncer, des d’una perspectiva mèdica, psicològica i social.

Durant la sessió, representants del Servei d’Oncologia del SAAS han destacat la importància d’una atenció centrada en el pacient, adaptant-se a les seves necessitats i circumstàncies individuals. La doctora Cristina Royo ha anunciat que "l’any vinent es posarà en marxa un programa pilot de seguiment per a persones que han superat un càncer de mama", afegint que aquesta iniciativa "s’articularà a través d’una aplicació mòbil, i busca oferir suport específic un cop finalitzat el tractament".

Durant la jornada, també han intervingut altres especialistes com Esther Argilés, infermera; Laura Medina, psicooncòloga, i Thaïs Segura, treballadora social. Aquestes han presentat propostes com els grups d’iguals, una iniciativa per compartir experiències entre pacients, i han aportat "consells pràctics sobre una bona nutrició i l’exercici físic adequat" per millorar el benestar general.

D’altra banda, Clàudia Garcia, cap de l’Àrea Social del Comú de la Massana, ha exposat els recursos oncològics disponibles al país. "Disposem d’un banc de perruques, sessions de reiki, grups d’acompanyament i tallers de dansa i moviment per al benestar dels pacients oncològics", ha detallat, alhora que ha explicat que també s’organitzen sortides i activitats per promoure la interacció social. Per la seva banda, el conseller Marc Jové ha subratllat la voluntat del Comú de continuar impulsant aquest tipus de suport: "El nostre compromís és mantenir i ampliar les activitats destinades a millorar la qualitat de vida dels malalts oncològics".