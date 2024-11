Koldo Álvarez reconeix que era un partit "per sumar de tres"

La selecció andorrana va cloure la Nations League amb l'objectiu complert, el de puntuar. Però només va ser amb el punt assolit ahir a Malta en un empat a zero, el que significa també que no van signar cap diana en els quatre partits de la cita europea. "És una llàstima perquè crec que hem jugat per tenir algun gol, no només avui, sinó durant tota la ronda", va dir Koldo Álvarez de Eulate ahir després del xiulet final. Així mateix, el seleccionador va reconèixer que el matx d'ahir a l'Estadi Nacional Ta' Qali era "per sumar de tres, però no hem encaixat i això també és positiu".

Pel que fa al balanç general d'aquesta fase de grups, l'exporter nascut a Vitòria va ser clar i concís: "Han faltat gols que potser ens haurien ajudat a tenir més punts". En aquesta mateixa línia es va expressar Marc García, assenyalant que van estar "vius" en els quatre duels disputats i que, per la qual cosa, "ens mereixíem alguna cosa més, potser un parell de punts o un triomf, però el futbol és així i toca continuar creixent". A títol personal, el lateral va jugar ahir el seu primer partit com a capità del combinat tricolor: "És un orgull que premia tot l'esforç que he fet aquests anys". "M'he recordat de tots els qui han portat el braçalet i ho he intentat fer de la millor manera", va afegir.

Un dels altres a estrenar-se va ser Pau Babot, qui va comptar amb els primers minuts amb l'absoluta. El pivot es va mostrar content i orgullós al respecte, indicant que va ser un moment "molt especial", sobretot després de passar per les categories inferiors. "Ara toca donar el màxim esforç perquè vinguin més moments bonics com aquest", va completar. Demanat per la nova fornada de jugadors sub21 que ara hauran de fer el pas amb els 'més grans', Babot va apuntar que la idea ara de la selecció ha de ser comptar amb aquesta "gent nova que porti bona dinàmica".