Alerta de la Policia: creixen les estafes amb anuncis falsos de pisos a internet

La Policia ha advertit sobre una nova modalitat d’estafa relacionada amb el lloguer de pisos a través d’anuncis fraudulents publicats en plataformes digitals. En les darreres setmanes, s’han rebut dues denúncies per aquest tipus de frau, que acostuma a incrementar en períodes amb més mobilitat laboral i, consegüentment, una major recerca d’habitatge.

Les dues denúncies més recents s’han originat per anuncis falsos: un publicat en una plataforma de compravenda de productes i l’altre en una pàgina especialitzada en lloguer. Els estafadors utilitzen imatges reals d’immobles per crear ofertes atractives amb preus inferiors als del mercat, que comparteixen tant en portals especialitzats com en xarxes socials o webs de compravenda.

Un cop capten l’interès de les possibles víctimes, els delinqüents estableixen contacte mitjançant WhatsApp, xarxes socials o correu electrònic. Posteriorment, al·leguen excuses per evitar ensenyar el pis, com ara que es troben en un altre país o que l’habitatge encara està ocupat. Finalment, exigeixen una paga i senyal per assegurar la reserva del pis, sovint a través de transferències a comptes estrangers, i asseguren que hi ha altres interessats per pressionar la víctima a actuar ràpidament.

Quan la víctima fa la transferència, els estafadors deixen de respondre i desapareixen. En molts casos, la persona només descobreix el frau quan ja és massa tard per recuperar els diners.

Recomanacions per evitar el frau

La policia insta a extremar la precaució i a sospitar davant ofertes que incloguin preus anormalment baixos, anuncis amb fotografies que només mostrin interiors o propietaris que es neguin a ensenyar l’immoble. També recomana contrastar la informació verificant si el mateix pis apareix en altres portals i contactar directament amb propietaris o administradors d’immobles per assegurar-se de la veracitat de l’oferta.