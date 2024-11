La Creu Roja celebra la cinquena campanya de donació de sang

Per donar sang, cal complir alguns requisits: tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 kg, haver esperat almenys dos mesos des de l’última donació, no estar en dejú i tenir el desig d’ajudar i contribuir a una causa solidària.

Aquest projecte solidari, que en la seva quarta edició ja va aconseguir un gran èxit amb una participació destacada, busca continuar sensibilitzant sobre la importància de donar sang. Tal com va recordar en la darrera campanya el secretari general de la Creu Roja, Joan Saurí, "no ens adonem de la importància que té fins que algú proper ho necessita".

La Creu Roja Andorrana ha organitzat la cinquena edició de la campanya de donació de sang, la qual tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 de novembre al Lycée Comte de Foix. Les franges horàries per participar-hi seran d’11.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores.

Per El Periòdic

