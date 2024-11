Xavi Cardelús signa amb Orelac i correrà al Mundial de Supersport

Per la seva part, el Team Mànager del nou equip de l’andorrà, Nacho Calero, s'ha mostrat satisfet de comptar amb Cardelús perquè "combina joventut i experiència a l’elit i, sobretot, perquè ens ha mostrat les ganes de continuar creixent com a pilot i fer-ho amb nosaltres".

Amb aquest canvi de categoria, Cardelús aterra a un Campionat del Món amb l’objectiu de recuperar competitivitat i ser-ne un dels protagonistes: "Aquest important canvi em permet arribar a un certamen molt competitiu en el qual puc demostrar el meu potencial pilotant un tipus de moto que s’adapta més bé a les meves característiques i optar a ser un dels seus protagonistes malgrat l'alt nivell d’exigència". El pirenaic s'ha mostrat content i il·lusionat per pilotar una motocicleta guanyadora com és la Ducati, i sobretot pel nou equip, "professional, seriós, de tracte molt familiar i que ha mostrat el seu potencial al llarg dels darrers cursos".

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació