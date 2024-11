Condemna de 18 mesos i expulsió del país en el cas CBD

El Tribunal de Corts ha condemnat a l'acusat del cas CBD a 18 mesos de presó ferma, set anys d'expulsió del país i al pagament d'una multa de 3.000 euros, a més de les despeses judicials derivades del cas. L'acusat ja ha complert més d'una tercera part de la pena en presó preventiva, fet que la defensa considera determinant per sol·licitar la llibertat condicional de manera immediata.

L’advocat defensor, Alfons Clavera, ha confirmat que presentarà un recurs d’apel·lació per demanar l’absolució, defensant que el CBD no pot ser considerat una droga segons l’article 281 del Codi Penal. "Demanarem la llibertat de seguida, tot i que la sentència encara no sigui ferma. Ell ja ha complert cinc sisens de la pena en presó preventiva, amb un bon comportament, fet que per llei li dona dret a una reducció", ha explicat. Clavera també ha criticat que el tribunal no hagi tingut en compte l’error de prohibició, malgrat els testimonis i perits aportats durant el judici. "Malgrat l’esforç probatori que hem fet, el tribunal no ha considerat que el producte no compleix les condicions per ser considerat una droga tòxica. Això és decebedor", ha declarat.

El recurs, segons ha detallat Clavera, té dues vies: demanar l’absolució total i sol·licitar la llibertat immediata, ja que el temps complert a la presó supera el requerit per llei per obtenir la llibertat condicional. "Presentarem la petició avui mateix. És el tribunal qui ha de decidir, però per llei té dret a sortir immediatament", ha afirmat. Tot i respectar la sentència, Clavera ha insistit que la defensa no pot estar satisfeta. “No creiem que sigui un delicte comprar o comercialitzar CBD amb un contingut de THC inferior al 0,3%", ha indicat, remarcant que "continuarem defensant que no es compleixen les condicions de l’article 281 i treballarem perquè es faci justícia".

Més proves a la querella

Mercedes Chamorro, mare de l'acusat, ha criticat durament el procés judicial afirmant que, mentre el seu fill era jutjat, es va comprovar que diverses botigues a Andorra continuaven venent CBD en flor. "Ens sembla molt injust. Durant el judici, el 24 d’octubre, vam visitar diverses botigues i vam veure que es venia CBD. Aportarem aquestes proves a la querella que tenim contra dos agents de policia per ometre el deure de perseguir el delicte", ha declarat Chamorro.

La mare ha explicat que considera incoherent que només el producte que portava el seu fill hagi estat objecte de persecució mentre la venda continuava en altres establiments. "És absurd. Si realment és il·legal, per què no es detenen les botigues que ho venien? No pot ser que el meu fill sigui l’únic que paga les conseqüències", ha argumentat.

Chamorro ha confirmat que ampliarà la querella contra els dos agents de policia implicats i que afegirà proves per demostrar la venda de CBD al país durant el mateix dia del judici. A més, ha criticat la falta de regulació del CBD a Andorra, que, segons ella, ha estat clau en el perjudici del seu fill. "No hauria d’haver perjudicat el meu fill si el CBD es venia al país. Això demostra que hi havia un buit legal o, com a mínim, el permís d’algú perquè es comercialitzés. Això és el que portarem davant dels tribunals", ha assegurat. Chamorro també ha deixat clar que, si cal, portaran el cas fins als tribunals internacionals. "Arribarem fins a Estrasburg si és necessari. Això no pot quedar així. Estem parlant de drets humans", ha conclòs.