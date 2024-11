Concòrdia qüestiona l’impacte de les noves quotes d’autònoms en el mercat de l’habitatge

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una pregunta amb caràcter d’urgència perquè el Govern respongui, durant la sessió de control d’aquest dijous 21 de novembre, els motius que han portat a l’aprovació de 120 noves quotes d’immigració per a treballadors per compte propi.

El conseller general Pol Bartolomé considera que aquesta mesura és "incomprensible" tenint en compte la situació de tensió al mercat de l’habitatge i el fet que la Llei Òmnibus preveu limitar la inversió estrangera en matèria d’immigració. Bartolomé vol aclarir com aquesta decisió s’alinea amb les polítiques actuals per abordar la crisi immobiliària.

Des de Concòrdia s’alerta que l’increment de treballadors per compte propi podria agreujar encara més la dificultat d’accés a un habitatge digne per a la població resident. La formació considera prioritari adoptar mesures de contenció per limitar l’establiment de nous inversors estrangers amb alt poder adquisitiu, amb l’objectiu de frenar l’escalada de preus en el sector immobiliari.