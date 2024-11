Molina apunta que quan afinin els darrers metres arribaran les victòries

L'FC Andorra continua en places de play-off d'ascens – ara mateix és quart amb 21 punts, un menys que l'Arenteiro, segon, i a nou de la 'Cultu' –, però encara resta millorar certs aspectes per anar sumant de tres en tres i no d'un en un. Ara bé, pel que fa al joc global cada vegada va apujant un esgraó, i mostra va ser la primera meitat del passat cap de setmana contra el Nàstic. En aquest sentit, Sergio Molina ha comentat aquest matí que a poc a poc es van desenvolupant millor i que estan fent "molt per guanyar", tot i reconèixer que els està faltant "una mica de claredat i eficàcia" en els últims metres. Així, quan "afinem" aquest darrer aspecte, arribaran les victòries, segons ha esmentat el capità.

En relació amb això, i demanat per què manca a l'hora de millorar aquesta finalització, el jugador ha comentat que la contundència, encara que "tampoc estem preocupats perquè d'ocasions n'estem tenint i això és l'important". També ha fet èmfasi en la regularitat, sobretot marcada per la tasca defensiva, molt sòlida: "Als rivals els està costant molt ja no només marcar, sinó crear-nos oportunitats". De fet, el pirenaic és juntament amb la Cultural, l'Arenteiro i el Lugo el conjunt menys golejat, amb vuit dianes en contra. "Mantenir aquesta regularitat tant en atac com en defensa ens farà estar allà a dalt", ha afegit Molina.

A títol personal, el madrileny s'ha mostrat content i ha assenyalat que cada dia està millor, seguint la línia general de l'equip. D'aquest, ha recordat que té molts jugadors nous des d'aquest curs i que, per la qual cosa, "s'ha de tenir paciència", esmentant també que amb el pas de les setmanes cada vegada anirà millor.

En darrer lloc, i preguntat pel rival dels tricolor aquest cap de setmana – l'Unionistas de Salamanca, diumenge a les 15.30 hores –, el migcentre ha apuntat que volen fer bo el punt assolit contra el Nàstic. Dels de Dani Llácer, Molina ha destacat ser un conjunt complicat, molt agressiu, capaç de defensar en bloc baix per sortir al contraatac i el bon joc directe amb Carlos de la Nava. De totes maneres, jugaran a l'Estadi Nacional, a casa, on volen continuar fent-se forts. Cal apuntar que els salamantins només han vençut dos matxs dels darrers 10, tots dos a casa, però en aquests només han perdut una vegada, contra el líder ara farà dos mesos.