El Fons de Reserva redefineix la seva estratègia per garantir la sostenibilitat de les pensions

El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha anunciat un canvi estratègic en la seva política d’inversió per assolir una rendibilitat neta d’entre el 4 i el 4,5% a mitjà i llarg termini, equivalent a la inflació més un 1%. Aquest objectiu és qualificat d’"ambiciós" pel president de la comissió gestora del FRJ, Jordi Cinca, donades les "restriccions legals" i el fet que el fons s’ha de preparar per garantir que els diners estiguin disponibles quan sigui necessari fer front al pagament de pensions. "Hem de garantir que, si arriba el moment d’utilitzar els diners, aquests es puguin recuperar sense pèrdues significatives", ha subratllat Cinca.

Aquest canvi, que Cinca ha qualificat de "revisió de més calat", es fonamenta en la necessitat d’adaptar-se als canvis del mercat i preparar el fons per l’horitzó previst en què caldrà recórrer-hi per finançar pensions. "No ens podem permetre que els diners no estiguin invertits de manera que la seva recuperació suposi una pèrdua significativa", ha insistit.

La nova estratègia implica un increment de la inversió en renda variable, passant del 20% al 25% del patrimoni, mentre es redueix la renda fixa en la mateixa proporció. A més, s’introdueix una gestió més especialitzada i activa, amb un enfocament socialment responsable i una diversificació més gran cap a actius alternatius. La comissió gestora també gestionarà directament un 5% del patrimoni, un canvi destinat a assegurar la flexibilitat i reduir costos.

D’acord amb les previsions de l’estudi actuarial, es preveu reservar un 16% del patrimoni en renda fixa per fer front als primers reemborsaments que pugui necessitar el fons, en funció de quan s’esperi el dèficit de la branca de jubilació. En aquest sentit, tant Cinca com l’assessora externa Maria Cosan han remarcat que la situació d’entrada en dèficit, inicialment prevista per al 2024, s’ha endarrerit fins al 2027 o 2028 gràcies a l’increment d’assalariats i autònoms, els quals han generat ingressos superiors als previstos. "Aquest augment ens ha donat dos o tres anys de coll, però la tendència és inequívoca: el dèficit arribarà", ha advertit Cinca.

La nova estructura d’inversió s’organitza en diversos mandats. En renda fixa, es gestionaran 275 milions (16% del patrimoni) amb l’objectiu de preservar capital, generar rendes i minimitzar costos, aprofitant el moment favorable dels tipus d’interès elevats. En renda variable indexada, es destinaran 300 milions (17,4%), amb una estratègia enfocada a minimitzar riscos i costos, mentre que el mandat mixt rebrà la part més gran del patrimoni (48,1%, uns 835 milions) amb la flexibilitat d’invertir en renda fixa i variable segons les condicions del mercat. També es dedicaran 230 milions (13,5%) a actius de diversificació per aconseguir noves fonts de rendibilitat i aprofitar la prima de risc d’actius amb menor liquiditat.

El president del consell d’administració de la CASS, Marc Galabert, ha avançat que el nou estudi actuarial reflectirà l’evolució positiva dels darrers tres anys, però ha recordat que això no canvia la necessitat de reformar el sistema. "Cal replantejar el model de pensions a llarg termini. Encara que guanyem temps, la tendència és clara", ha destacat. Finalment, i en relació amb el tancament de l’any, Cinca ha confirmat que el fons tancarà amb una rendibilitat superior a l’IPC malgrat la caiguda d’octubre, després d’uns mesos amb xifres rècord. "Ni ens posarem nerviosos per les oscil·lacions a curt termini, ni ens penjarem medalles quan va bé. La clau és tenir una visió a llarg termini", ha conclòs.