Govern fixa el preu màxim del lloguer assequible en 12,45 euros per metre quadrat

El Govern ha establert el preu de referència del parc públic d’habitatge de lloguer assequible, amb un cost màxim de 12,45 euros per metre quadrat, segons ha anunciat aquest dimecres la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Aquesta xifra representa un 25% menys respecte al preu de mercat, calculat en 16,60 euros per metre quadrat gràcies a les dades del sistema d’informació del registre de contractes de lloguer (SICAR).

Marsol ha destacat que aquesta iniciativa s’emmarca en el principi de sostenibilitat financera, el qual ha permès determinar uns preus “assequibles” i adaptats a la capacitat econòmica de les famílies. “En cap cas, ningú pagarà més del 30% dels seus ingressos”, ha assegurat la ministra, qui ha subratllat que els ajuts seran complementaris per garantir l’accés a l’habitatge. “Si una família supera aquest límit, serà Afers Socials qui cobreixi la diferència per garantir que l’habitatge sigui viable per a tothom”, ha reiterat Marsol. A més, es fixa que els preus es ponderin en funció de la distància al centre del país: “Els habitatges d’Andorra la Vella i Escaldes seran lleugerament més cars, però no deixaran de ser assequibles”, ha apuntalat la ministra.

D'aquesta manera, els preus oscil·laran entre els 7,80 i els 10,42 euros per metre quadrat, en funció de la ubicació dels immobles. Els més cars es trobaran a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, com és el cas de l’antic hotel Àrtic que es licitarà a finals d’aquest mes, amb un cost de 10,42 euros per metre quadrat (625 euros per un pis de 60 metres quadrats). En canvi, els més barats seran a parròquies altes com Canillo, on per exemple un pis a l’antic hotel Pellicer tindrà un cost de 7,80 euros per metre quadrat (468 euros per un habitatge similar).

Per fer els càlculs dels preus, s’ha tingut en compte la inversió global del parc públic, valorada en 73 milions d’euros. Aquesta suma inclou el cost de manteniment dels habitatges durant 30 anys i descompta el preu del sòl, estimat en 10 milions. A partir d’aquestes dades, el cost mitjà ponderat es fixa en 9,23 euros per metre quadrat. Aquesta xifra es distribueix segons la ubicació dels pisos, sent més alts a les parròquies centrals i més baixos a les perifèriques. “Amb aquesta fórmula, assegurem que els preus són sostenibles per al Govern i per als ciutadans”, ha afirmat Marsol.

Pel que fa als primers quatre habitatges de Sant Julià de Lòria, es preveu que la convocatòria pública per adjudicar-los s’obri aquest mes de novembre. Aquests pisos, situats al carrer doctor Palou, tenen una superfície d’entre 75 i 80 metres quadrats, estan destinats a famílies i es llogaran a un preu mitjà de 690 euros mensuals, equivalent a 8,87 euros per metre quadrat. A finals de mes es preveu la licitació de 27 habitatges a l’edifici Todira, mentre que a finals d’any s’hi sumaran 23 pisos a Canillo i 14 més a la Roureda de Sansa. “És una bona notícia per al país. En menys d’un any, comença a ser una realitat el parc públic d’habitatge assequible”, ha afirmat la ministra.