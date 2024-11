Argentinos en Andorra registra 2.200 temporers i alerta sobre irregularitats laborals

A pocs dies de l’inici de la temporada d’hivern a Ordino Arcalís, l’Associació Argentinos en Andorra ha registrat l’arribada de més de 2.200 temporers per a aquesta nova campanya. Segons ha informat a EL PERIÒDIC el president de l’associació, Marcelo Ponce, aquesta xifra ha estat recollida a través dels canals oficials, concretament mitjançant el correu electrònic habilitat per l’entitat.

Ponce ha explicat que, “fora del canal oficial, que és el correu electrònic, tenim molts més missatges”. Un fet que els porta a especular que la quota autoritzada per a aquesta temporada, estimada en uns 5.000 treballadors temporers, ja podria haver estat assolida. Aquesta suposició es basa en el gran volum de comunicacions que reben fora dels canals formals.

El president de l'associació també ha assenyalat que les problemàtiques laborals amb què es troben no són noves. “Malauradament, aquestes situacions són de tota la vida”, ha dit, destacant pràctiques com la contractació de treballadors només per unes hores o per caps de setmana. Segons Ponce, aquest tipus de feina és difícil de constatar i encara més de denunciar, ja que no deixa constància oficial. “És un treball molt complicat poder identificar i perseguir aquestes irregularitats laborals”, ha assegurat.

Davant aquesta realitat, l'esmentat ha fet una crida perquè totes aquelles persones que es trobin en situacions crítiques facin les corresponents denúncies. A més, ha recordat que la feina de temporada no només afecta els treballadors temporers, sinó també altres sectors, com els empresaris, els llogaters i fins i tot el comerç de roba. Així, ha subratllat la importància d’abordar aquestes problemàtiques de manera integral per garantir un millor funcionament del mercat laboral de temporada.

Per altra banda, una de les principals tasques que porta a terme el president de l’associació és mantenir reunions habituals amb el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, per abordar les situacions laborals dels treballadors, com la que va tenir lloc aquest dimarts a la tarda. Segons Ponce, aquestes trobades són importants per garantir que es respectin els drets de les persones: “El Raonador està pendent de qualsevol activitat o situació que estigui fora dels drets de qualsevol persona”, ha remarcat.