Els propietaris de l’edifici Sant Fèlix assumiran fins a 75.000 euros pel vessament de gasoil

Els treballs de neteja derivats del vessament de gasoil al riu Madriu tindran un cost estimat d’entre 70.000 i 75.000 euros, segons ha informat aquest dimecres el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i portaveu del Govern, Guillem Casal. La comunitat de propietaris de l’edifici Sant Fèlix, situat a la carretera d’Engolasters, haurà d’assumir íntegrament aquesta despesa, tal com estipula el requeriment enviat per l’executiu. El document també obliga la comunitat a analitzar el grau de contaminació del sòl afectat. "L’empresa que dugui a terme els estudis determinarà com de contaminat està el sòl i si calen més actuacions específiques", ha explicat el ministre.

Segons Casal, els costos es divideixen entre les actuacions que l’empresa Econet ha reclamat directament als veïns, amb una factura que puja a poc més de 60.000 euros, i les despeses derivades de la intervenció gestionada pel Govern, executada per una altra companyia, Neida, que ha enviat una factura d’uns 15.000 euros.

El vessament, detectat a principis d’octubre, va afectar una zona del riu Madriu i va mobilitzar diverses accions de contenció i neteja per evitar danys mediambientals més greus. Segons les dades facilitades, la fuga es va produir a causa d’una avaria al sistema de seguretat del dipòsit de gasoil, que no va poder contenir l’escapament del combustible.

Malgrat els treballs de neteja ja realitzats, les autoritats han deixat clar que no descarten exigir actuacions complementàries, depenent del grau de contaminació que revelin els estudis posteriors. "No podem permetre que aquests incidents quedin sense la resposta adequada", ha assegurat Casal.