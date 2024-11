Casal assegura que ja es treballa per revertir la baixa fecunditat i millorar la salut mental infantil

L'índex de fecunditat d'Andorra, situat en un 0,79, és un dels més baixos del món, només superat per Corea del Sud (0,72). Aquestes dades, presentades aquest dimarts per l’Observatori de la Infància, elaborat pel Comitè Nacional d’Andorra per Unicef i el Grup de Sociologia d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), han encès les alarmes sobre la inversió de la piràmide demogràfica i els reptes de futur que planteja aquesta realitat.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha assegurat aquest dimecres que el Govern treballa per abordar aquesta situació. "Som sensibles a aquesta problemàtica i, des de la secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, estem estudiant diferents possibilitats, com la conciliació familiar i l’equilibri entre les baixes de maternitat i paternitat", ha explicat Casal. Tot i no oferir detalls, ha indicat que les mesures estan "bastant avançades" i que properament es preveu una compareixença específica sobre aquesta qüestió.

A més de la baixa fecunditat, l’Observatori també ha alertat que un de cada deu menors a Andorra manifesta tenir pensaments suïcides almenys dues vegades per setmana. Davant d’aquesta realitat, Casal ha recordat la posada en marxa del telèfon d’assistència 117, actiu des de finals de setembre. Aquest servei funciona les 24 hores i ofereix suport immediat gràcies a protocols establerts amb professionals de la salut mental.

Casal també ha destacat el xat emocional, adreçat específicament als joves, com una eina preventiva que garanteix l’acompanyament professional per aquells que ho necessiten. Així mateix, ha subratllat la importància de la campanya en marxa per "trencar tabús i estigmes al voltant de les malalties de salut mental", amb l’objectiu de fomentar una major obertura i comprensió sobre aquestes problemàtiques.