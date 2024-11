Govern destina 304.000 euros als treballs de protecció a la cascada de Moles

A més de reduir el risc de despreniments i protegir la carretera, la intervenció minimitzarà l’impacte sobre el riu de la Vall del Riu, prevenint possibles interrupcions en el pas de l’aigua. La protecció també permetrà habilitar de nou el punt de berenada situat en aquesta zona, afavorint així el seu ús per part dels visitants i veïns.

Els treballs tenen com a objectiu millorar la seguretat de la xarxa viària del país, especialment en aquesta via, que és una de les principals connexions amb França. Les obres, amb un termini d’execució de tres mesos, inclouran l’estabilització del talús mitjançant l’aplicació de malles de triple torsió i malles de cable reforçades amb bulons de diferents longituds i cables d’acer.

Govern ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació dels treballs de protecció contra la caiguda de blocs rocosos a la CG-2, a la zona de la cascada de Moles, a Canillo. L’empresa Desplom serà l’encarregada de dur a terme aquestes obres per un import de 304.339 euros.

