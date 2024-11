La Fira de Santa Llúcia creix i s'actualitza en la seva 40a edició

La 40a edició de la Fira de Santa Llúcia de Sant Julià de Lòria, que se celebrarà del divendres 29 de novembre al diumenge 1 de desembre, amplia espais i aposta per novetats per consolidar-se com un dels esdeveniments nadalencs més destacats del país. Aquest any, el nombre de parades creix de les vint de l’any passat a una trentena, fet que ha obligat el comú a habilitar més zones. A banda de la plaça de la Germandat, s’utilitzaran el pàrquing Reig i part de l’avinguda Verge de Canòlich per ubicar casetes de fusta i carpes rústiques.

“Som la Fira de Santa Llúcia més antiga del Principat i teníem clar que calia mantenir-la, però amb un gir renovador”, ha explicat la consellera de Turisme, Judith López. Entre les parades s’hi podran trobar articles de decoració nadalenca, bijuteria, escultures 3D, ponsèties i altres productes típics. La tècnica de producció de producte turístic, Jana Vila, ha destacat que la major part dels firaires són d’Andorra i que hi participen venedors de Sant Julià amb llarga trajectòria.

Cal destacar que la fira d’aquest any compta amb un pressupost estimat de 40.000 euros, un increment respecte a l’edició anterior a causa de l’augment de parades, les novetats gastronòmiques i la programació musical. “Hem fet un esforç per mantenir les tradicions i, alhora, oferir una fira més dinàmica i atractiva per a tothom”, ha conclòs López.

Espai gastronòmic i 'chill out' com a grans reclams

Una de les grans novetats serà l’espai gastronòmic, que s’ubicarà en dos iglús instal·lats a la plaça de la Germandat. Divendres, a partir de dos quarts de vuit del vespre, s’hi oferirà un tast de productes locals, mentre que la resta de dies hi haurà tres parades amb dolços, salats i brasa. A més, s’habilitarà un espai ‘chill out’ perquè els assistents puguin relaxar-se mentre consumeixen els àpats.

La música serà un altre dels atractius de la Fira, amb sis concerts d’artistes locals. La cantant Angie Millan, participant de ‘La Voz’, inaugurarà el programa musical divendres a les vuit del vespre. Dissabte actuarà Alba Sánchez, jove promesa de la música andorrana, i també els guanyadors del concurs de talent lauredià, Enya, Mar, Noa i Dan. Cor Rock tancarà la jornada. Diumenge, les actuacions de Kic Barroc i Emma Riba al matí, i Lucia Ingelmo al migdia, posaran el punt final a l’edició. “Creiem fermament en el talent jove andorrà i hem volgut donar-los protagonisme”, ha subratllat López.

La Fira també oferirà tallers de ceràmica, llumetes de Nadal, cupcakes i galetes, entre altres activitats. A més, l’esbart lauredià i els actors dels pastorets seran els encarregats de l’espectacle inaugural de l’encesa de llums, que tindrà lloc divendres a les set de la tarda. Com a novetat, s’organitzarà un concurs d’engalanament de parades, on el públic votarà les més ben decorades. Els guanyadors es donaran a conèixer diumenge a les dues de la tarda.