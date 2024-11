Alerta groga per fort vent i dia marcat pels nuvols

El Servei Meteorològic ha activat avui l'avís groc de cara a l'augment del vent previst per aquest dijous a la nit . D'aquesta manera, s'esperen ràfegues de fins a 90 km/h que afectaran sobretot els cims , però puntualment podran arribar als 70 km/h als fons de vall. Val a dir que durant tot el dia hi haurà una nuvolositat abundant amb només algunes tímides clarianes.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació