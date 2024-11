La població ja frega els 87.000 habitants a les portes de tancar l'any

També és rellevant mencionar que les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de 115 persones (1,3%) respecte al mateix mes de l’any anterior. A banda d'això, el 73,3% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa l’11,3%, mentre que la població més gran de 64 anys suposa el 15,4% restant. Pel que fa a la població registrada en els censos comunals a 31 d’octubre del 2024 ( 92.593 persones ), hi ha un increment del 3,1% respecte a la població registrada del mateix mes del 2023 (89.787 persones).

Si ho traslladem per nacionalitats, l’increment anual mesurat al mes d’octubre es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats amb un total de 1.768 persones més (14,0%) , seguit de les persones de nacionalitat andorrana amb 410 persones més i derivant així en un increment de l'1,1%; de nacionalitat espanyola amb 182 persones més (0,9%) i de nacionalitat francesa amb 40 persones més (1,1%).

Per El Periòdic

