El Centre de Congressos raonarà sobre l'impacte de la IA en la diversitat cultural

El Centre de congressos d'Andorra la Vella es vestirà de gala aquest 30 de novembre per acollir una jornada sobre intel·ligència artificial i cultura amb l'objectiu de debatre sobre els reptes, les amenaces i les oportunitats que pot suposar la IA en l'àmbit cultural. A més, es reflexionarà també sobre l'impacte de la IA en la diversitat cultural i si pot portar a l'homogeneïtzació cultural. Un aspecte que no tothom coneix és que la IA també incideix en els hàbits de consum cultural, atès que les plataformes digitals utilitzen algoritmes per recomanar continguts. Així, la jornada pretén ajudar a ser més conscients de com algunes eines poden condicionar les preferències culturals.

En total, hi haurà cinc ponències de 30 minuts cadascuna i una taula rodona. Cal fer saber que la ponència inaugural tindrà lloc a les 10.15 hores i anirà a càrrec del periodista, analista, traductor i conferenciant català especialitzat en electrònica de consum i tecnologies de la informació, Albert Cuesta, amb el títol 'La IA, reptes i oportunitats per al català'. Tot seguit, i al voltant de les 10.45 hores, serà el torn de Marta Villegas, una de les figures més influents en el camp de les tecnologies del llenguatge, per parlar sobre el Projecte AINA i de l'impuls que suposa per la llengua catalana. Després d'una pausa per esmorzar fins a les 11.45 hores, l'expert en transformació digital d'organitzacions, Ignasi Martín, raonarà sobre els reptes que han d'afrontar els artistes amb aquesta tecnologia i a les 12.15 hores el músic Miquel Coll centrarà la seva ponència en l'àmbit musical.

La taula rodona tindrà lloc a partir de les 12.45 hores i estarà moderada per Meius Ferrés, responsable tècnica de la comunicació a la xarxa de la Universitat de Girona, amb la participació de quatre persones d'àmbits molt diferents per debatre sobre si la IA és una amenaça o una oportunitat en cadascun dels seus respectius dominis. En aquest cas, els ponents són tots autòctons: hi intervindran així el doctor Eladi Llop de la Universitat andorrana e-Univ; Jordi Ascensi de l'AR+I; Marina Chillón d'Altura Arquitectes i l'editor Jan Arimany de Trotalibros Editorial. Finalment, el discurs de cloenda anirà a càrrec de l'especialista en intel·ligència artificial, Josep Maria Ganyet.

Convé remarcar que es tracta d'una jornada sota el nom 'Intel·ligència Artificial i cultura' i organitzada per Cultura Activa, la qual compta amb el suport del Comú d'Andorra la Vella i de la delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra i amb la col·laboració de l'Agència de Notícies Andorrana i Culturàlia.